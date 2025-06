Ο Υπουργός Ενέργειας ανέδειξε την προστιθέμενη αξία της Κύπρου στην υλοποίηση του IMEC

Ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου ανέδειξε την προστιθέμενη αξία της Κύπρου στην υλοποίηση του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC) κατά την παρουσία του στο διεθνές συνέδριο γεωπολιτικής Raisina Mediterranean, το οποίο διεξάγεται στη Μασσαλία.

Σύμφωνα με με ανακοίνωση του Υπουργείου, το συνέδριο αποτελεί την πρώτη μεσογειακή έκδοση του Raisina Dialogue, ενός από τα σημαντικότερα διεθνή φόρουμ γεωπολιτικής που συνδιοργανώνουν το Observer Research Foundation και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας.

Το Raisina Mediterranean συνδιοργανώνεται με το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και στις εργασίες της διοργάνωσης στη Μασσαλία συμμετέχουν Υπουργοί, υψηλόβαθμοι κρατικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι πολυεθνικών εταιρειών, οργανισμών και δεξαμενών σκέψης, από περισσότερες από 30 χώρες.

Ο κ. Παπαναστασίου έλαβε μέρος την Παρασκευή σε πάνελ συζήτησης με θέμα τον ενισχυμένο ρόλο της Ευρώπης στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή («The Leviathan Wakes: The Re-Emergence of Europe as a Global Actor»). Μεταξύ των συνομιλητών του ήταν ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Jean-Noël Barrot και ο πρώην Πρωθυπουργός της Τυνησίας Mehdi Jomaa.

Αναφέρεται ότι στο περιθώριο του συνεδρίου, ο Υπουργός Ενέργειας είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του γαλλικού ομίλου εταιρειών CMA CGM Rodolphe Saadé, της τρίτης μεγαλύτερης ναυτιλιακής εταιρείας διαμετακομιστικού εμπορίου στον κόσμο. Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης της παρουσίας της εταιρείας στην Κύπρο.

Ο Υπουργός συναντήθηκε, επίσης, με τον Ειδικό Απεσταλμένο της Ιταλίας για τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC) Francesco Talò.

Προστίθεται ότι «κατά τις παρεμβάσεις του τόσο στη συζήτηση όσο και στις επαφές που πραγματοποίησε, ο κ. Παπαναστασίου, ανέδειξε τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου διασυνδετικού κρίκου ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, απόρροια της γεωστρατηγικής της θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο και των άριστων διπλωματικών σχέσεων που διατηρεί με γειτονικά και άλλα κράτη».

'Εκανε ιδιαίτερη αναφορά στις δυνατότητες περιφερειακών συνεργειών μέσω της Κύπρου σε τομείς όπως ο ηλεκτρισμός, οι τηλεπικοινωνίες, το εμπόριο, η ναυτιλία και οι επενδύσεις, προβάλλοντας δύο εμβληματικά έργα με κυπριακή συμμετοχή δηλαδή τον Great Sea Interconnector και το BlueMed/Raman, το υποθαλάσσιο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο που θα εκτείνεται από τη Γαλλία έως την πόλη Μουμπάϊ της Ινδίας, με ενδιάμεσες συνδέσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ.

Ο Υπουργός, σημειώνεται, «τόνισε την προστιθέμενη αξία που φέρνει η Κύπρος στην υλοποίηση του IMEC, ιδιαίτερα υπό το πλέγμα της ενεργού συμμετοχής της στο Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Συμβούλιο Ινδίας – Ελλάδας – Κύπρου, αλλά και των τριμερών περιφερειακών συνεργασιών».

Πηγή: ΚΥΠΕ