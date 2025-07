Δημόσια πρόταση εξαγοράς της Intralot﻿ από PE SUB Holdings

Σε υποβολή δημόσιας πρότασης εξαγοράς της Intralot προχώρησε η PE SUB Holdings, όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Η Intralot δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας για την αγορά ψηφιακών και μη τυχερών παιχνιδιών, με κύρια έμφαση τα παιχνίδια λοταρίας καθώς και τα παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού, λειτουργεί τόσο ως προμηθευτής λύσεων υλικού (hardware) και λογισμικού (software) όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών.

Η PE SUB Holdings συστάθηκε στις 2 Μαΐου 2025 και η καταστατική της διεύθυνση βρίσκεται στο Wilmington, Delaware, στο The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801.

Την 30η Ιουνίου 2025 , η PE SUB Holdings απέκτησε 39.136.435 κοινές, ονομαστικές μετοχές της Intralot και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,48% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Το ποσοστό αυτό προστιθέμενο στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου των προσώπων που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα ανήλθε σε ποσοστό 33,34% που αντιστοιχεί σε 201.405.481 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της εταιρείας, και ως εκ τούτου δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης.

Ο προτείνων εκκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 2 α Ιουλίου 2025 ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου.

Η δημόσια πρόταση απευθύνεται σε όλους τους μετόχους εκτός από τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα και αφορά την απόκτηση του συνόλου των μετοχών που δεν κατέχει ούτε ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα, κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης.

Τίμημα

Ο προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς ποσό ίσο με €1.07 για κάθε μετοχή της δημόσιας πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα εντός της περιόδου αποδοχής της ΔΠ.