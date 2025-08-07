Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Νέες εργατικές διαφορές στα ξενοδοχεία ενώπιον Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Πληροφορίες του «Π», αναφέρουν ότι από τις 4 εργατικές διαφορές που εκκρεμούσαν, η μία ολοκληρώθηκε με θετικό αποτέλεσμα την Τετάρτη, για τις δύο είναι πολύ κοντά η θετική ολοκλήρωση σε ποσοστό που φθάνει το 90%, ενώ για μία γίνονται ακόμη διαβουλεύσεις, με τις συντεχνίες να αναμένουν να κληθούν από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων για συζητήσεις

Νέες εργατικές διαφορές για ξενοδοχεία και ξενοδοχειακό όμιλο, έχει ενώπιόν του το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων παρά τα θετικά μηνύματα που έρχονται από το μέτωπο των προηγούμενων διαφορών. Σύμφωνα με ενημ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΞενοδοχείαΥπουργείο ΕργασίαςΕΡΓΑΣΙΑεργασία

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited