Hermes Airports: Ο Ιούλιος 2025 ο καλύτερος μήνας στην ιστορία σε αριθμό επιβατών

Η εταιρεία Hermes Airports ανακοίνωσε ότι ο Ιούλιος του 2025 ήταν ο μήνας με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην ιστορία των κυπριακών αεροδρομίων, με συνολικά 1.653.880 επιβάτες να περνούν από τα δύο αεροδρόμια του νησιού, σε Λάρνακα και Πάφο.

Σε ανάρτηση στο "X", η Hermes επεσήμανε ότι το ορόσημο αυτό αποδεικνύει τη συνεχώς αυξανόμενη ελκυστικότητα της Κύπρου ως προορισμού.

Οπως σημείωσε, "είμαστε περήφανοι να ανακοινώσουμε ότι ο Ιούλιος του 2025 ήταν επίσημα ο μήνας με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην ιστορία των αεροδρομίων της Κύπρου, με συνολικά 1.653.880 επιβάτες να περνούν από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου!"

Επιπλέον, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2025, τα δύο αεροδρόμια υποδέχτηκαν 7,3 εκατομμύρια επιβάτες, κάτι που σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη αύξηση 11,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Hermes επεσήμανε πως"αρκετοί βασικοί παράγοντες" έχουν συμβάλει σε αυτή την εξαιρετική ανάπτυξη, όπως η "αυξανόμενη δυναμική αγορών από το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, την Ελλάδα, την Αρμενία και τη Γερμανία, η οποία έχει συμβάλει στο 70% της συνολικής ανάπτυξης φέτος".

Αυτή η ανάπτυξη, πρόσθεσε, "έχει υποστηριχθεί από την αυξημένη απόδοση 40 από τις 58 αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Αξιοσημείωτη ανάπτυξη καταγράφηκε από τις Wizz Air, Aegean, Cyprus Airways, TUI Group, LOT και Air Haifa, οι οποίες έχουν οδηγήσει στο 60% της επέκτασης της αγοράς", επισημαίνεται.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά μηνών του 2025, σύμφωνα με την Hermes, "είχαμε 5 νέες αεροπορικές εταιρείες να δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και 6 νέα δρομολόγια".

"Αυτό το ορόσημο αντανακλά όχι μόνο την συνεχώς αυξανόμενη ελκυστικότητα της Κύπρου ως προορισμού, αλλά και την αφοσίωση όλων των συνεργατών μας, των αεροπορικών εταιρειών και των ομάδων του αεροδρομίου που εργάζονται ακούραστα για να εξασφαλίσουν ομαλά και ευχάριστα ταξίδια για εκατομμύρια ταξιδιώτες", κατέληξε η εταιρεία στην ανάρτησή της.

Πηγή: ΚΥΠΕ