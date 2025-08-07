Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020 η βιομηχανική παραγωγή Γερμανίας τον Ιούνιο

Στο χαμηλότερο επίπεδό από την πανδημία του 2020 μειώθηκε τον Ιούνιο η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη.

Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 1,9%, σε μηνιαία βάση, ανακοίνωσε η γερμανική ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία, ξεπερνώντας την πρόβλεψη αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters για μείωση κατά 0,5%.

Η παραγωγή έφτασε στο χαμηλότερο σημείο της από τον Μάιο του 2020, όταν η πανδημία προκάλεσε απότομη πτώση της παραγωγής, προσθέτει η στατιστική υπηρεσία.

Επίσης, η παραγωγή μειώθηκε 1,0% στο δεύτερο τρίμηνο, σε τριμηνιαία βάση, σηματοδοτώντας επιστροφή στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Η στατιστική υπηρεσία της Γερμανίας αναθεώρησε, επίσης, τα στοιχεία για τον Μάιο, με μείωση 0,1% από τον προηγούμενο μήνα, σε σύγκριση με τα προκαταρκτικά στοιχεία για αύξηση 1,2%. Η στατιστική υπηρεσία απέδωσε την αναθεώρηση σε διορθώσεις από εγκαταστάσεις στον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα.

Άλλα στοιχεία έδειξαν ότι οι γερμανικές βιομηχανικές παραγγελίες μειώθηκαν απροσδόκητα κατά 1% τον Ιούνιο, σηματοδοτώντας τον δεύτερο συνεχόμενο μήνα μείωσης των παραγγελιών, λόγω της μειωμένης εξωτερικής ζήτησης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Αύξηση εξαγωγών

Οι γερμανικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,8%, σε μηνιαία βάση, τον Ιούνιο, ξεπερνώντας την αύξηση 0,5% που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Οι αποστολές προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 2,4%, ενώ οι εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ μειώθηκαν κατά 1,2%, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία.

Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 2,1% σε σύγκριση με τον Μάιο, σημειώνοντας τρίτη συνεχόμενη μηνιαία πτώση και φτάνοντας στη χαμηλότερη τιμή τους από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η οικονομία της Γερμανίας, η οποία βασίζεται στις εξαγωγές, αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από τους δασμούς των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας το 2024, με το διμερές εμπόριο αγαθών να ανέρχεται σε 253 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου της Γερμανίας μειώθηκε στα 14,9 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο, από 18,5 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2025 και 20,3 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ