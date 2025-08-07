Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Σε νέο υψηλό το ευρώ έναντι δολαρίου λόγω ειρηνευτικών συνομιλιών για Ουκρανία

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται για την Ουκρανία, ενώ έχουν και την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας, αργότερα σήμερα

Σε νέο υψηλό 1,5 εβδομάδας, έναντι του αποδυναμωμένου δολαρίου, ανήλθε την Πέμπτη το ευρώ, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται για την Ουκρανία, ενώ έχουν και την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας, αργότερα σήμερα.

Το δολάριο ΗΠΑ παρέμεινε υπό πίεση, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την εισχώρηση κομματικών διακρίσεων σε βασικούς αμερικανικούς θεσμούς.

Επίσης, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ, που αναμένονται αργότερα σήμερα, θα έχουν την προσοχή των επενδυτών μετά τα απογοητευτικά στοιχεία για τις μισθοδοσίες, εκτός αγροτικού τομέα, που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, και πυροδότησαν εκτιμήσεις για στροφή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ προς μια πιο χαλαρή πολιτική αλλά και πτώση του δολαρίου.

Το ευρώ αυξήθηκε κατά 0,14% στα 1,1677 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδό του από τις 28 Ιουλίου, με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία να θεωρείται θετικός παράγοντας για το ενιαίο νόμισμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

