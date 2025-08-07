Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ετήσια αύξηση 2,1% της παραγωγής υπηρεσιών στη Ευρωζώνη τον Μάιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (12,9%), τη Λιθουανία (8,9%) και την Εσθονία (7,6%)

Τον Μάιο του 2025, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2024, η εποχιακά προσαρμοσμένη παραγωγή υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 2,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,7% στην ΕΕ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat.

Στη ζώνη του ευρώ, τον Μάιο του 2025 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2024, η παραγωγή υπηρεσιών μειώθηκε στον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης κατά 0,1%.

Από την άλλη, αυξήθηκε στον τομέα της παροχής καταλύματος και εστίασης κατά 2,2%, στον τομέα της πληροφορίας και επικοινωνίας κατά 5,6%, στις δραστηριότητες ακίνητης περιουσίας κατά 2,1%, στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες κατά 1,5% και στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά 0,7%.

Στην ΕΕ, η παραγωγή υπηρεσιών μειώθηκε στον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης κατά 1,4%, αλλά αυξήθηκε στον τομέα της παροχής καταλύματος και εστίασης κατά 2,1%, στον τομέα της πληροφορίας και επικοινωνίας κατά 5%, στις δραστηριότητες ακίνητης περιουσίας κατά 2,2%, στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες κατά 1,4% και στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά 0,6%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (12,9%), τη Λιθουανία (8,9%) και την Εσθονία (7,6%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (-11,4%), τη Δανία (-10%) και τη Μάλτα (-3%).

Τον Μάιο του 2025, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, η παραγωγή υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,3% στην ΕΕ. Τον Απρίλιο του 2025, η παραγωγή υπηρεσιών είχε μειωθεί κατά 0,3% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ.

Στη ζώνη του ευρώ, τον Μάιο του 2025, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, η παραγωγή υπηρεσιών μειώθηκε στον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης κατά 1,1% και στον τομέα της παροχής καταλύματος και εστίασης κατά 0,3%. Αντίθετα, αυξήθηκε στον τομέα της πληροφορίας και επικοινωνίας κατά 1,2%, στις δραστηριότητες ακίνητης περιουσίας κατά 0,4%, στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες κατά 0,3% και στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά 0,4%.

Στην ΕΕ, η παραγωγή υπηρεσιών μειώθηκε στον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης κατά 1,3% και στον τομέα της παροχής καταλύματος και εστίασης κατά 0,2%. Από την άλλη, αυξήθηκε στον τομέα της πληροφορίας και επικοινωνίας κατά 1,2%, στις δραστηριότητες ακίνητης περιουσίας κατά 1,4%, στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες κατά 0,1% και στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά 0,4%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες μηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Δανία (2,8%), το Λουξεμβούργο (2%) και την Πολωνία (1,8%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Σλοβακία (-1,8%), την Κροατία (-1,3%) και τη Σλοβενία (-1,0%).

Τα στοιχεία για την Κύπρο για την παραγωγή υπηρεσιών παρουσιάζονται ως εμπιστευτικά στη Eurostat.

Πηγή: ΚΥΠΕ

