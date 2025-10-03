Ξεπέρασαν τα €3 δισ. τα νέα δάνεια- Νέο ρεκόρ με ετήσια αύξηση 40%

Αύξηση που φθάνει 40% σημειώνει η παραχώρηση πιστώσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, όπως δείχνουν νέα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας με τα δάνεια προς επιχειρήσεις να σημειώνουν εντυπωσιακή άνοδο 54%.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της ΚΤ, το σύνολο των δανείων που διοχέτευσαν οι τράπεζες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εκτός των αναδιαρθρώσεων, διαμορφώθηκε το οκτάμηνο του 2025 στα €3,2 δισ. από €2,3 δισ. το 2024 και €2,2 δισ. το 2019 σημειώνοντας αύξηση 39,7%.

Αυξημένη 53,7% στα επιχειρηματικά δάνεια

Όσον αφορά τα νέα επιχειρηματικά δάνεια παρουσιάζουν αύξηση 53,7%. Ανήλθαν στα €2,1 δισ. από €1,4 δισ. πέρσι.

Τα επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ. φθάνουν το €1,7 δισ. από €991,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο και τα δάνεια μέχρι €1 εκατ. στα €375,3 εκατ. από €363,6 εκατ.

Τα νέα δάνεια προς νοικοκυριά παρουσίασαν αύξηση 18,9% τους οκτώ μήνες του 2025 φθάνοντας το €1,1 δισ. από €920 εκατ. το οκτάμηνο του 2024 και €997 εκατ. που ήταν το προηγούμενο ρεκόρ οκταμήνου το 2022.

Αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις δανείων στις επιχειρήσεις ανήλθαν σε €1,7 δισ. φέτος από €1,1 δισ. το οκτάμηνο του 2025 και στα νοικοκυριά στα €563,4 εκατ. από €371,5 εκατ.

Στα ύψη το ενδιαφέρον για στεγαστικά

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων που ανακοίνωσε στις 19 Σεπτεμβρίου η Κεντρική Τράπεζα, η καθαρή ζήτηση για δάνεια κατέγραψε αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια και, σε μεγαλύτερο βαθμό, για στεγαστικά δάνεια.

Όπως επεσήμανε στο «οικονομικό δελτίο» Ιουνίου 2025 η Κεντρική Τράπεζα, η αξιοσημείωτη αύξηση στον νέο δανεισμό καταγράφεται παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να εφαρμόζουν αυστηρά κριτήρια κατά την έγκριση δανείων, διατηρώντας τη σταθερά προσεκτική στάση τους απέναντι στους πιστωτικούς κινδύνους. Η ισχυρή ρευστότητα των τραπεζών στηρίζει τη χρηματοδότηση προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπέδειξε, συμβάλλοντας θετικά στην οικονομική ανάπτυξη και στη θετική πορεία του ΑΕΠ.