Τραπεζικοί: Ζητούν αυξήσεις και 4ήμερη εργασία

Kαλοκαιριάτικα η συντεχνία των τραπεζικών υπαλλήλων ΕΤΥΚ προχωρά σε διεκδικήσεις μισθών και ωφελημάτων αλλά και τετραήμερη εργασία, με αποτέλεσμα να ναυαγεί προς το παρόν η κατάληξη σε συμφωνία για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

Όπως ανέφερε σε εγκύκλιό της την Παρασκευή η ΕΤΥΚ, η συμφωνία δεν κατέστη δυνατή, με την συντεχνία των τραπεζοϋπαλλήλων να αναζητά λύση πάνω σε άλλη βάση και διαδικασία.

«Πριν λίγους μήνες δημιουργήθηκε η εικόνα ότι η κατάληξη σε συμφωνία ήταν ήδη γεγονός», ανέφερε.

«Δυστυχώς, όμως, λόγω κακής επικοινωνίας» (ουσιαστικά οι τράπεζες υπαναχώρησαν), η κατάληξη σε συμφωνία δεν έγινε εφικτή», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ΕΤΥΚ, τα κυρίαρχα θέματα που η οργάνωση θα προτάξει στις διαπραγματεύσεις είναι:

-Επαναφορά των μειώσεων των μισθών και ωφελημάτων που έγιναν λόγω της κρίσης του 2013. Ο λόγος της διεκδίκησης αυτής, σημειώνει, είναι διότι όταν οι τράπεζες είχαν προβλήματα, τότε πρόθυμα το σύνολο του προσωπικού αποδέχτηκε μειώσεις στον μισθό του, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα στις τράπεζες να επιβιώσουν, ενώ επιπλέον καθηλώθηκαν οι ετήσιες προσαυξήσεις για πέντε χρόνια.

-Παραχώρηση αυξήσεων κατ’ έτος στους βασικούς μισθούς για όλα τα χρόνια που θα καλύπτει η συλλογική σύμβαση.

Διοχέτευση κερδών σε υπαλλήλους

Οι διεκδικήσεις είναι αναγκαίες, υποστηρίζει η συντεχνία, καθώς οι τράπεζες για τρίτο συνεχόμενο έτος παρουσιάζουν τεράστια κερδοφορία που καταρρίπτουν όλες τις προηγούμενες επιδόσεις των πολύ καλών ετών του παρελθόντος. «Επίσης», προσθέτει, «γινόμαστε μάρτυρες παραχώρησης μεγάλων ποσοστών μερισμάτων στους μετόχους, ενώ οι τιμές των μετοχών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη».

«Είναι λοιπόν αυτονόητο και λογικό ένα μικρό ποσοστό των κερδών 15 – 20% να διοχετευτούν στους υπαλλήλους (στο σύνολό τους), αφού την εποχή των ζημιών όλοι οι υπάλληλοι έκαναν μειώσεις στους μισθούς και τώρα τους αγνοούμε», τονίζει.

Επίσης, η οργάνωση διεκδικεί αρκετά άλλα αιτήματα μικρότερης σημασίας, όπως βελτίωση των δανείων και όρων εργασίας.

Θέλουν και 4ήμερη εργασία

Παράλληλα, στόχος της ΕΤΥΚ είναι και η καθιέρωση της 4ήμερης εβδομάδας εργασίας, ενώ οι τράπεζες θα συνεχίσουν να εργάζονται τις ίδιες μέρες και ώρες εργασίας για το κοινό.

Οικονομολόγοι ανέφεραν στον «Π» ότι μέσω των προκλήσεων στην εγχώρια αλλά και διεθνή οικονομία, είναι παράλογο να προτάσσονται τέτοιες διεκδικήσεις, την ίδια ώρα που ο ιδιωτικός τομέας παλεύει να επιβιώσει με χαμηλούς μισθούς και οι υπάλληλοι εργάζονται πολλές φορές πέραν του κανονικού τους ωραρίου.