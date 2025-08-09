Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Σε νέο ρεκόρ τα συμβόλαια χρυσού, στα $3.534 λόγω πιθανών δασμών στο μέταλλο

Σε ιστορικό ρεκόρ ανήλθαν την Παρασκευή τα συμβόλαια του χρυσού μελλοντικής εκπλήρωσης ύστερα από αναφορές για απροσδόκητη επιβολή δασμού στο πολύτιμο μέταλλο

Σε ιστορικό ρεκόρ ανήλθαν την Παρασκευή τα συμβόλαια του χρυσού μελλοντικής εκπλήρωσης ύστερα από αναφορές για απροσδόκητη επιβολή δασμού στο πολύτιμο μέταλλο, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές παρουσίασαν διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις τελευταίες κινήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν, μετά την πτώση της προηγούμενης ημέρας, ύστερα από την είδηση για συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν τις επόμενες εβδομάδες, η οποία αύξησε τις ελπίδες για ανακωχή με την Ουκρανία.

Τα συμβόλαια του χρυσού μελλοντικής εκπλήρωσης, παράδοσης Δεκεμβρίου, ανήλθαν σε νέο ενδο-ημερήσιο ιστορικό υψηλό, στα 3.534,10 δολάρια, ανά ουγγιά, μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι η Ουάσιγκτον θα επιβάλει τελωνειακούς δασμούς σε ράβδους χρυσού ενός κιλού, που αποτελεί τον πιο διαπραγματεύσιμο τύπο χρυσού στο Comex - τη μεγαλύτερη αγορά μελλοντικής εκπλήρωσης στον κόσμο.

Αποτελεί επίσης το μεγαλύτερο μέρος των αποστολών χρυσού της Ελβετίας προς τις ΗΠΑ. Οι FT ανέφεραν ότι οι ράβδοι των 100 ουγγιών θα αντιμετωπίσουν επίσης δασμούς.

Ο τελωνειακός δασμός προκάλεσε «σοκ και σύγχυση» στις αγορές, δήλωσε ο Han Tan, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στον όμιλο συναλλαγών Nemo.money.

Η τιμή του μελλοντικού συμβολαίου του χρυσού υποχώρησε στα 3.487,15 δολάρια ανά ουγγιά καθώς άνοιξε το απόγευμα της Παρασκευής η Wall Street.

Οι τιμές spot του χρυσού κυμαίνονταν γύρω στα 3.400 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο αναλυτής της Saxo Bank, Ole Hansen, δήλωσε ότι οι τράπεζες επενδύουν σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού για να προστατευτούν από τις διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά φυσικού χρυσού.

Πηγή: ΚΥΠΕ

