Διακοπή λειτουργίας Tax For All μεταξύ 14 και 22 Αυγούστου

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος η διακοπή θα γίνει στο πλαίσιο προγραμματισμένης αναβάθμισης των μηχανογραφικών του συστημάτων

Προσωρινή διακοπή θα πραγματοποιηθεί στη λειτουργία του Tax For All (TFA) από τις 14 μέχρι και τις 22 Αυγούστου, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας.

Ως εκ τούτου, προστίθεται, κατά τη διάρκεια των πιο πάνω ημερών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο Tax For All (TFA), ούτε στις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από αυτό.

Αναφέρεται επίσης ότι η προθεσμία υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) για την περίοδο που αφορά τον μήνα Ιούλιο 2025 παρατείνεται μέχρι και τις 27 Αυγούστου.

Το Τμήμα απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

