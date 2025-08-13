Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

ΧΑΚ: Aύξηση όγκου συναλλαγών 103,96% τον Ιούλιο

Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού όγκου συναλλαγών του μήνα που πέρασε, συγκεντρώθηκε στον τομέα Χρηματοοικονομικά εταιρειών με ποσοστό 85,04%

Κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του Ιουλίου 2025, ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 266,99 μονάδες, παρουσιάζοντας σχετική άνοδο της τάξης του 5,63%, η οποία συνοδεύτηκε με αύξηση στο συνολικό όγκο συναλλαγών κατά 103,96%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αναφέρει στη μηνιαία ανασκόπηση για τον περασμένο Ιούλιο το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Σύμφωνα με το ΧΑΚ, το ανώτατο σημείο στο οποίο έφτασε ο Δείκτης καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα ήταν στις 266,99 μονάδες, ενώ αναφορικά με τους υπόλοιπους δείκτες των αγορών κατά τη τελευταία συνεδρίαση του μήνα, αναφέρεται ότι ο δείκτης Κύριας Αγοράς έκλεισε στις 214,79 μονάδες, ο δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς στις 1.780,56 μονάδες και ο δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών στις 3.296,08 μονάδες, ο δείκτης Ξενοδοχείων στις 1.935,99 μονάδες και ο FTSE/CySE20 στις 161,92 μονάδες.

Συμπληρώνεται ότι η χρηματιστηριακή αξία της αγοράς (μετοχές), κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του μήνα ανήλθε σε €4,89 δισ.

Με βάση τα στοιχεία του μήνα η Κύρια Αγορά αποτελεί το 20,56% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας, η Εναλλακτική Αγορά το 6,73%, η Αγορά Επιτήρησης το 0,64% και η Αγορά Χρεογράφων το 72,07%. Επιπρόσθετα η συνολική χρηματιστηριακή αξία της Αγοράς συμπεριλαμβανομένης και της Αγοράς Χρεογράφων, έφθασε στα € 17,51 δις. από € 17,40 δις. που ήταν τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,62%.

Κλείνοντας, το ΧΑΚ αναφέρει ότι ο συνολικός όγκος συναλλαγών του μήνα ανήλθε στα €17,91 εκ. με το μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να βρίσκεται στα €0,78 εκατομμύρια.

Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού όγκου συναλλαγών του μήνα που πέρασε, συγκεντρώθηκε στον τομέα Χρηματοοικονομικά εταιρειών με ποσοστό 85,04%, ενώ οι τίτλοι μετοχών στους οποίους επικεντρώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό του μηνιαίου όγκου συναλλαγών ήταν οι μετοχές της «Bank of Cyprus Holdings Plc» και οι μετοχές της «Demetra Holdings Plc», με ποσοστό 72,80% και 10,98% αντίστοιχα, καταλήγει η ανασκόπηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

