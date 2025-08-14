Ακτινογραφία οικονομικών δεικτών εξαμήνου- Νέα εκτίμηση σήμερα για πορεία ΑΕΠ

Θετικά κινούνται οι πλείστοι δείκτες της οικονομίας, σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκδοση του διμηνιαίου δελτίου «Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις» της Στατιστικής Υπηρεσίας, το οποίο δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη.

Όσον αφορά τον τουρισμό, οι αφίξεις περιηγητών ανήλθαν σε 1.843.013 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με 1.652.475 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,5%.

Στις κατασκευές, το συνολικό εμβαδόν των εγκεκριμένων αδειών οικοδομής έφτασε τις 928,0 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 13,3% συγκριτικά με τη περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024. Ο δείκτης τιμών υλικών οικοδομής σημειώνει άνοδο 1,3% το εξάμηνο του 2025, ενώ ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές αύξηση 1% το τρίμηνο του 2025.

Αυξημένη κατά 2,9% είναι και η μεταποιητική παραγωγή κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2024.

Κατανάλωση

Αναφορικά με δείκτες που αφορούν την κατανάλωση, ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων σημειώνει άνοδο 7,3% το εξάμηνο του 2025 από αύξηση 4,4% την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση 9,4% σημειώνεται και στον τζίρο των ξενοδοχείων και εστιατορίων. Για τα ξενοδοχεία η άνοδος είναι 10,1% και για τα εστιατόρια 9,1%.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €6,5 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 15,0%, και οι συνολικές εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €2,6 δισ., σημειώνοντας επίσης αύξηση 31,4%.

Οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων κατέγραψαν μείωση 1,1%, στις 25.954 κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν μειώθηκαν κατά 6,3% σε 17.058 και τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν σε 2.476 σημειώνοντας άνοδο 4,5% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 0,9% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σημειώνεται ότι η Στατιστική Υπηρεσία θα ανακοινώσει σήμερα τις προκαταρτικές της εκτιμήσεις για την πορεία του ΑΕΠ της χώρας το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Το πρώτο τρίμηνο του 2025 ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε στο 3% και το ΑΕΠ σε απόλυτους αριθμούς (μετρήσεις όγκου διορθωμένου ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες) στα €7,3 δισ.