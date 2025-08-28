Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Βιομηχανική παραγωγή: Αυξημένη κατά 3% το εξάμηνο

Μικρή αύξηση παρουσιάζει η βιομηχανική παραγωγή στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Ιούνιο 2025 έφθασε στις 115,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,8% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2024.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 4,0% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (+9,6) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+6,4%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-18,2%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+12,9%), κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+10,5%), κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+8,7%) και βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+8,3%).

Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-9,4%) και κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-9,4%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

