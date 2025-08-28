Πτώση την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο, ενώπιον μεγάλων μηνιαίων κερδών 10%

Πτώση κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το οποίο στην προτελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση του μηνός Αυγούστου παρουσιάζει μεγάλα μηνιαία κέρδη της τάξης του 10%. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 293,70 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 1,08%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε επίσης πτώση της τάξης του 1,14%, κλείνοντας στις 178,34 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε €720.997.

Κέρδη από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες παρουσίασε μόνο ο δείκτης των Επενδυτικών κατά 0,58%, ενώ αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Πτώση σημείωσαν η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,52% και η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 2,64%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €335.916 (τιμή κλεισίματος €7,80 – άνοδος 0,78%), της Δήμητρα Επενδυτική με €166.200 (τιμή κλεισίματος €1,70 – άνοδος 0,59%), της Logicom με €77.214 (κλεισίματος €4,24 – πτώση 3,20%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €62.344 (τιμή κλεισίματος €1,47 – πτώση 5,77%) και της Atlantic Insurance με €31.654 (τιμή κλεισίματος €2,62 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης δύο κινήθηκαν ανοδικά, δέκα καθοδικά και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 204.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο ΧΑΚ 47.600 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 8ης έκδοσης, Σειράς 2025 (29/08/2025 – 28/11/2025,) ονομαστικής αξίας €1.000 το καθένα, συνολικής αξίας €47.600.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 25 Αυγούστου 2025.

Το Χρηματιστήριο αναφέρει ότι έχει επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή των Γραμματίων αυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων.

Αναφέρει ότι η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 29η Αυγούστου 2025 και προσθέτει ότι ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Θ25/ ΤΒ13Η25 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0241280813.

Σύμφωνα με το ΧΑΚ, τα εν’ λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο και η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025.

Επιπλέον, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Mr. Pengu Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά).

Αναφέρει ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας, λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης:

(α) της Ετήσιας Ενοποιημένης Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2023,

(β) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2024 και

(γ) της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024.

Αναφέρει, επίσης, ότι η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από τις 2 Σεπτεμβρίου 2025 και προσθέτει ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια το μέγιστο 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2025) ή νωρίτερα, εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις.