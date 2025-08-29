Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
ΣΥΚΑΛΑ: Διαψεύδει ότι αποκάλεσε το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης «φούσκα»

Αναμένει ότι η εκταμίευση θα συνεχίσει τον Σεπτέμβριο μαζικά, ουσιαστικά και απρόσκοπτα

Ο ΣΥΚΑΛΑ διαψεύδει ότι έχει κάνει δηλώσεις με τις οποίες αποκάλεσε το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης (ΕΤΑ) «φούσκα» και προσθέτει ότι αναφορές σε δήθεν δηλώσεις που είδαν τα φώτα της δημοσιότητας «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Σε ανακοίνωση, ο ΣΥΚΑΛΑ αναφέρει ότι ενώ «έχουν παραβιαστεί χρονοδιαγράμματα, το όλο θέμα είναι σε μια πορεία για την οποία έχουμε διαβεβαιώσεις και από την Προεδρία της Δημοκρατίας και από το Υπουργείο Οικονομικών ότι η εκταμίευση θα συνεχίσει τον Σεπτέμβριο μαζικά, ουσιαστικά και απρόσκοπτα».

Προσθέτει ότι τα χρήματα είναι εκεί και ο προϋπολογισμός εγκεκριμένος και από το Υπουργικό Συμβούλιο και από την Βουλή.

«Αναμένουμε και έχουμε την πεποίθηση ότι μετά την πρώτη εκταμίευση σε 200 φυσικά πρόσωπα τον Αύγουστο, που χρησιμοποιήθηκε και σαν ‘test case’ για να ελεγχθεί η ορθότητα της διαδικασίας και η σωστή πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων, που ήταν επιτυχής, θα συνεχίσει η διαδικασία και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, για όσες αιτήσεις έχουν επαληθευθεί και από τους δικαιούχους και από τις τράπεζες», προσθέτει.

Επίσης, ο ΣΥΚΑΛΑ αναφέρει ότι η σειρά της εκταμίευσης βασίζεται στη σειρά που επαληθεύτηκαν οι αιτήσεις από τους δικαιούχους και προσθέτει ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση».

Πηγή: ΚΥΠΕ

