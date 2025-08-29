Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Σε υψηλό 5 εβδομάδων ο χρυσός με φόντο το αδύναμο δολάριο και την Fed

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 87% για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο, αναφέρει το CNBC.

Σε υψηλό 5 εβδομάδων σκαρφάλωσαν οι τιμές του χρυσού αυτή την εβδομάδα, βρίσκοντας στήριξη στην πτώση του δολαρίου και τις ροές προς ασφαλείς επενδύσεις, λόγω των συνεχιζόμενων ανησυχιών για τις εξελίξεις στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Ειδικότερα ο χρυσός spot ενισχύθηκε κατά 0,6% στα 3.416,14 δολάρια η ουγγιά στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 23 Ιουλίου. Τα futures του χρυσού πρόσθεσαν 0,5% στα 3.466,10 δολάρια η ουγγιά.

«Ο χρυσός ανεβαίνει αργά αλλά σταθερά εδώ και πάνω από μια εβδομάδα, εν μέρει λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για την ανεξαρτησία της Fed. Η πίεση του Τραμπ... προκαλεί ανησυχία ότι η FOMC θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια πιο γρήγορα και να τα διατηρήσει χαμηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κάτι που είναι καλό για τον χρυσό», σχολίασε ο Tai Wong, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

«Πιστεύω ότι βραχυπρόθεσμα η τάση για το χρυσό είναι ανοδική. Θα έλεγα ότι θα φτάσει περίπου τα 3.700 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους», εκτίμησε ο Daniel Pavilonis, αναλυτής της RJO Futures.

Πηγή: cnn.gr

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑδολάριοΤΡΑΠΕΖΕΣχρυσός

