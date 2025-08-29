ΠΑΣΥΔΥ: Ζητά ουσιαστικές βελτιώσεις στη φορολογική μεταρρύθμιση

Ουσιαστικές βελτιώσεις στην προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση, ζητά η συντεχνία των δημοσίων υπαλλήλων, ΠΑΣΥΔΥ.

«Η προωθούμενη από την κυβέρνηση φορολογική μεταρρύθμιση θα μπορούσε να λεχθεί ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ένα σύγχρονο και δίκαιο φορολογικό σύστημα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την οικονομική σταθερότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη», σημειώνει σε ανακοίνωσή της.

Ωστόσο, προσθέτει, «ως ΠΑΣΥΔΥ πιστεύουμε ότι απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις σε επιμέρους πρόνοιες της μεταρρύθμισης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς και τη μεσαία τάξη, για τους οποίους ως Οργανώσεις των Κρατικών Υπαλλήλων έχουμε υποβάλει τεκμηριωμένες εισηγήσεις που έχουν δοθεί και στη δημοσιότητα, έχοντας έντονη την πεποίθηση ότι η φορολογική επιβάρυνση πρέπει να κατανέμεται δίκαια και χωρίς να πλήττει δυσανάλογα τα σταθερά φορολογούμενα εισοδήματα».

Παράλληλα, η ΠΑΣΥΔΥ συμφωνεί με τις πρόνοιες της μεταρρύθμισης που αφορούν την πάταξη της φοροδιαφυγής, και επισημαίνει την ανάγκη για συνεχή ενίσχυση του Τμήματος Φορολογίας με τις απαραίτητες εξουσίες και εργαλεία για την αποτελεσματική άσκηση του έργου του. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτελεί κοινωνική απαίτηση και αναγκαία προϋπόθεση για την ισονομία, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, σημειώνει.

«Σε αυτή την προσπάθεια ιδιαίτερο ρόλο έχει να διαδραματίσει το Τμήμα Φορολογίας, το οποίο αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα των δημοσίων εσόδων του κράτους. Η αναβάθμιση του ρόλου και η επαρκής στελέχωση Τμήματος αποτελεί επένδυση για το παρόν και το μέλλον των δημοσίων εσόδων με πολλαπλάσια απόδοση για το δημόσιο συμφέρον», καταλήγει.