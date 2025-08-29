Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Σε εξέλιξη η συζήτηση για την ΑΤΑ- Οι πρώτες πληροφορίες

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Όπως πληροφορείται ο «Π», ο κ. Παναγιώτου έδωσε κάποιες παραμέτρους που να θέτουν την νέα ΑΤΑ σε ισχύ αλλά οι συντεχνίες δεν δέχονται επιμένοντας σε επαναφορά της στο 100%

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κοινή σύσκεψη των κοινωνικών εταίρων με τον Υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου στο Υπουργείο Εργασίας για το καυτό θέμα της ΑΤΑ.

Όπως πληροφορείται ο «Π», ο κ. Παναγιώτου έδωσε κάποιες παραμέτρους που να θέτουν την νέα ΑΤΑ σε ισχύ αλλά οι συντεχνίες δεν δέχονται επιμένοντας σε επαναφορά της στο 100%.

Η συζήτηση συνεχίζεται και όπως φαίνεται δύσκολα θα υπάρξουν κοινά σημεία σύγκλισης.

Παράλληλα, εκφράζονται διαφωνίες όσον αφορά τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί ενώ εκ μέρους των συντεχνιών φαίνεται να εκφράστηκε η θέση ότι φθάσαμε ήδη σε αδιέξοδο.

Υπενθυμίζεται ότι η σύσκεψη πραγματοποιείται στο παρά πέντε της πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 3μμ στα γραφεία της ΠΕΟ όπου αναμένεται να αποφασιστούν μέτρα για παναπεργία.

Εκτενέστερη είδηση αργότερα

Tags

ΜισθοίΥπουργείο ΕργασίαςΓιάννης ΠαναγιώτουΑΤΑΜΙΣΘΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited