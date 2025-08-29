Σε εξέλιξη η συζήτηση για την ΑΤΑ- Οι πρώτες πληροφορίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κοινή σύσκεψη των κοινωνικών εταίρων με τον Υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου στο Υπουργείο Εργασίας για το καυτό θέμα της ΑΤΑ.

Όπως πληροφορείται ο «Π», ο κ. Παναγιώτου έδωσε κάποιες παραμέτρους που να θέτουν την νέα ΑΤΑ σε ισχύ αλλά οι συντεχνίες δεν δέχονται επιμένοντας σε επαναφορά της στο 100%.

Η συζήτηση συνεχίζεται και όπως φαίνεται δύσκολα θα υπάρξουν κοινά σημεία σύγκλισης.

Παράλληλα, εκφράζονται διαφωνίες όσον αφορά τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί ενώ εκ μέρους των συντεχνιών φαίνεται να εκφράστηκε η θέση ότι φθάσαμε ήδη σε αδιέξοδο.

Υπενθυμίζεται ότι η σύσκεψη πραγματοποιείται στο παρά πέντε της πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 3μμ στα γραφεία της ΠΕΟ όπου αναμένεται να αποφασιστούν μέτρα για παναπεργία.

