Με πτώση έκλεισε το ΧΑΚ την Παρασκευή

Με πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Παρασκευή, στην τελευταία του συνεδρία για τον Αύγουστο. Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 293,62 μονάδες με πτώση 0,03%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 178,32 μονάδες με πτώση 0,01%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν €468.372,54.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε άνοδο 0,22%, ενώ τα Ξενοδοχεία και οι Επενδυτικές Εταιρείες δεν σημείωσαν μεταβολή. Αντίθετα, η Εναλλακτική Αγορά έκλεισε με ζημιές 0,24%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €246.390,46 (τιμή κλεισίματος €7,76 - πτώση 0,51%), η μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο €85.652,08 (τιμή κλεισίματος €1,70 - χωρίς μεταβολή), της Logicom με €68.682,20 (τιμή κλεισίματος €4,20 ευρώ - άνοδος 1,42%), η μετοχή της Atlantic Insurance με όγκο €20.694,68 (τιμή κλεισίματος €2,60 - πτώση 0,76%) και η μετοχήτης Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο €20,518.98 (τιμή κλεισίματος €4,28 - πτώση 0,93%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 142.

Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοίνωσε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου του ΧΑΚ 37.790.698 επιπρόσθετων μετοχών της εισηγμένης εταιρείας «Yoda Plc» στη Νέα Αγορά του ΧΑΚ, ονομαστικής αξίας €0,50, οι οποίες παραχωρήθηκαν στην εταιρεία One Investment Holdings (UK) Ltd για τη μερική μετατροπή των μετατρέψιμων ομολόγων. Τα μετατρέψιμα Ομόλογα εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2023 και η τιμή μετατροπής ορίστηκε σε €0,86 ανά μετοχή.

Οι μετοχές εισάγονται ταυτόχρονα και στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο του ΧΑΚ σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 2.242.665.156.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025.