Χορηγίες για Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Κατοικίες - Άνοιξαν οι αιτήσεις

Το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το «Σχέδιο Χορηγιών για Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Κατοικίες 2025»

Η υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την οριστική υποβολή συνολικά 2.000 αιτήσεων και στις δύο κατηγορίες του σχεδίου.

Το Σχέδιο Χορηγιών προνοεί για την επιχορήγηση εγκατάστασης ή αντικατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων θέρμανσης νερού (κύλινδρος ζεστού νερού και ηλιακά πλαίσια), των οποίων ο εξοπλισμός πληροί ελάχιστα τεχνικά κριτήρια

Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να γίνουν από συμμετέχοντες πιστοποιημένους εγκαταστάτες από τον «Κατάλογο Συμμετεχόντων Εγκαταστατών» και ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί πρέπει να περιλαμβάνεται στον «Κατάλογο Επιλέξιμου Εξοπλισμού», ο οποίος προεγκρίνεται και κωδικοποιείται. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι αιτητές κατά την υλοποίηση της επένδυσης και περιορίζεται ο κίνδυνος απόρριψης αίτησης, λόγω μη επιλεξιμότητας εξοπλισμού.

Το ποσό χορηγίας ανά αίτηση/κατοικία ανέρχεται:

Τονίζεται ότι πριν την υλοποίηση της εγκατάστασης, οι αιτητές θα πρέπει να εξασφαλίσουν προέγκριση. Η έναρξη των εργασιών εγκατάστασης πριν την παραχώρηση προέγκρισης αποτελεί, βάσει των προνοιών του Σχεδίου, λόγω απόρριψης.

Πέραν της υποβολής αιτήσεων, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες όπως προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για εγγραφή στον «Κατάλογο Συμμετεχόντων Εγκαταστατών».

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.