Στο +13% οι πωλήσεις ακινήτων το οκτάμηνο 2025- Μείωση 1% τον Αύγουστο

Διψήφια άνοδος σημειώνεται στις πωλήσεις ακινήτων τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, με τη μικρή μείωση του Αυγούστου να μην ανατρέπει το σταθερά ανοδικό κλίμα που παρατηρείται στην αγορά.

Όπως καταδεικνύεται από νέα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη το τμήμα κτηματολογίου και χωρομετρίας, όσον αφορά το οκτάμηνο του 2025, οι πωλήσεις ακινήτων παρουσιάζουν αύξηση 13% φθάνοντας στις 11689 από 10345 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στη Λευκωσία, οι πωλήσεις ακινήτων σημειώνουν άνοδο 15% ανεβαίνοντας στα 2640 τεμάχια από 2295 πέρσι.

Αυξημένες κατά 13% ήταν και οι πωλήσεις ακινήτων στη Λεμεσό που έφθασαν τις 3720 από 3299.

Στη Λάρνακα, η άνοδος τους πρώτους οκτώ μήνες του 2015 ανέρχεται στο 15% με 2564 πωλήσεις από 2238.

Αύξηση 10% σημειώνεται στις πωλήσεις ακινήτων στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και επίσης 10% στην Πάφο.

Ανοδική η τάση, σταθερές οι τιμές

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου, Πόλυ Κουρουσίδη, παρά την μικρή μείωση του Αυγούστου, η αγορά ακινήτων παρουσιάζει σταθερά ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια αντέχοντας σε απανωτούς κραδασμούς στην οικονομία.

«Παρόλη την αυξημένη ζήτηση και τις αυξημένες πωλήσεις οι τιμές παρουσιάζουν σχετική σταθεροποίηση λόγω και της αυξημένης προσφοράς, σε αντίθεση με το τί ίσχυε στο παρελθόν», τονίζει σε δηλώσεις του στον «Π».

Αύγουστος

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τον Αύγουστο, παρατηρήθηκε μείωση 1%, την πρώτη του έτους στις πωλήσεις ακινήτων.

Τον Αύγουστο του 2025 κατατέθηκαν στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία ανά το παγκύπριο 1128 πωλητήρια έγγραφα σε σχέση με 1135 πωλητήρια έγγραφα τον Αύγουστο του 2024. Τον Ιούλιο, οι πωλήσεις ακινήτων είχαν αυξηθεί κατά 11% και τον Ιούνιο κατά 17%.

Στη Λευκωσία, οι πωλήσεις ακινήτων μειώθηκαν κατά 7% τον Αύγουστο από σημαντική αύξηση 36% τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τον κ. Κουρουσίδη, η μείωση στη Λευκωσία ενδεχομένως να οφείλεται στην μεγάλη αύξηση του προηγούμενου μήνα.

Μειωμένες κατά 30% καταγράφηκαν και οι πωλήσεις ακινήτων στην ελεύθερη Αμμόχωστο, 9% στη Λάρνακα και 6% στην Πάφο.

Στη Λεμεσό οι πωλήσεις ακινήτων αυξήθηκαν κατά 20% από 5% τον Ιούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 κατατέθηκαν στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία ανά το παγκύπριο 15.797 πωλητήρια έγγραφα σε σχέση με 15.567 πωλητήρια έγγραφα το 2023, καταγράφοντας αύξηση 1%.