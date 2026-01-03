Ναρκοτρομοκρατία, εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή όπλων: Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί κατά του Μαδούρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και η σύζυγος του συνελήφθησαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου και μεταφέρθηκαν εκτός Βενεζουέλας από μέλη της Delta Force, της κορυφαίας μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού.

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι το ένταλμα σύλληψης για τον Νικολάς Μαδούρο και τη Σίλια Φλόρες έχει εκδοθεί από τη Νέα Υόρκη.

Η κ. Μπόντι ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

·        Συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας

·        Συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης

·        Κατοχή αυτόματων όπλων και καταστροφικών συσκευών

·        Συνωμοσία για κατοχή αυτόματων όπλων και καταστροφικών συσκευών εναντίον των ΗΠΑ

Σημειώνεται πως η θανατική ποινή προβλέπεται στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) για ορισμένα ομοσπονδιακά εγκλήματα κεφαλαιώδους χαρακτήρα, όπως η τρομοκρατία, βάσει του Federal Death Penalty Act.

Σύλληψη του Μαδούρο

Τη σύλληψη του Μαδούρο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε στην ανάρτησή του ότι «η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» και πως «λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», καθώς «θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Κύπρου) στο Μαρ-α-Λάγκο».

