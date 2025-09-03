Νέο ρεκόρ στην τιμή χρυσού, εκτίναξη κόστους δανεισμού ΗΠΑ, Γαλλίας, Βρετανίας

Το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας και της Βρετανίας αυξήθηκε, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών τους ομολόγων εκτινάχθηκαν, οι χρηματιστηριακές αγορές υποχώρησαν και ο χρυσός κατέγραψε ιστορικό υψηλό την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε «ασφαλή καταφύγια» λόγω ανησυχιών για τη διαμάχη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα, την αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς και τα δημόσια οικονομικά της Ευρώπης.

Ο δείκτης DAX της Φρανκφούρτης υποχώρησε κατά 2,3%, αν και παραμένει με άνοδο 18% από την αρχή του έτους, ενώ το Λονδίνο έχασε 0,9%.

Ο χρυσός έφτασε τα 3.501,59 δολάρια η ουγγιά την Τρίτη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 3.500,10 δολαρίων τον Απρίλιο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις εξελίξεις γύρω από την προσπάθεια του Τραμπ να απομακρύνει τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ, με το δικαστήριο να εξετάζει την ένστασή της την Τρίτη.

Η υπόθεση έχει σοβαρές επιπτώσεις για την ανεξαρτησία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Οι αναλυτές επικαλέστηκαν επίσης ανησυχίες για την εκστρατεία δασμών του Τραμπ, μετά την απόφαση δικαστηρίου την Παρασκευή ότι πολλοί από αυτούς ήταν παράνομοι, καθώς δεν είχε την εξουσία να τους επιβάλει. Το δικαστήριο, ωστόσο, επέτρεψε την παραμονή των δασμών σε ισχύ έως τα μέσα Οκτωβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στις πλευρές να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η απόδοση των 30ετών αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκε σχεδόν στο 5%.

Το δολάριο, ωστόσο, ενισχύθηκε έναντι του ευρώ και της στερλίνας, καθώς το κόστος δανεισμού Γαλλίας και Βρετανίας έφτασε σε υψηλά πολλών ετών.

Το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού της Γαλλίας εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από την κρίση χρέους της ευρωζώνης το 2011, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την ψήφο εμπιστοσύνης της επόμενης εβδομάδας, που θα μπορούσε να ανατρέψει την κυβέρνηση μειοψηφίας.

Η απόδοση των 30ετών γαλλικών ομολόγων ξεπέρασε το 4,5% ενόψει της ψηφοφορίας της Δευτέρας, που προκάλεσε ο Πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού για να διευθετήσει μια δημοσιονομική διαμάχη, αλλά εκτιμάται ότι θα χάσει.

Η απόδοση των 30ετών βρετανικών ομολόγων έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998, λόγω ανησυχιών για τη δοκιμαζόμενη βρετανική οικονομία.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν λόγω του αδιεξόδου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, μεγάλου παραγωγού ενέργειας, σύμφωνα με αναλυτές.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, οι μετοχές της Nestlé υποχώρησαν περίπου 0,7%, μετά την απόλυση του διευθύνοντος συμβούλου Laurent Freixe από τον ελβετικό κολοσσό τροφίμων, επικαλούμενος μια αδιευκρίνιστη ερωτική σχέση με άμεση υφιστάμενή του.

Πηγή: ΚΥΠΕ