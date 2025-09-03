Στους 10.225 οι άνεργοι τον Αύγουστο- Τρίτη σερί μηνιαία αύξηση

Νέα μηνιαία αύξηση για τρίτο συνεχή μήνα παρουσίασε τον Αύγουστο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Αυγούστου 2025 ανήλθε σε 11.556 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύγουστο 2025 αυξήθηκε στα 10.225 άτομα, σε σύγκριση με 10.149 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024 καταγράφηκε μείωση κατά 523 άτομα ή 4,3%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης, του εμπορίου, των κατασκευών, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αυξήθηκε για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2024.

Σημειώνεται ότι αύξηση της ανεργίας κατέδειξαν και στοιχεία της Eurostat που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η ανεργία στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2025 αυξήθηκε στο 5% από 4,7% τον Ιούνιο.