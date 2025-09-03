Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Στους 10.225 οι άνεργοι τον Αύγουστο- Τρίτη σερί μηνιαία αύξηση

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024 καταγράφηκε μείωση κατά 523 άτομα ή 4,3%

Νέα μηνιαία αύξηση για τρίτο συνεχή μήνα παρουσίασε τον Αύγουστο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Αυγούστου 2025 ανήλθε σε 11.556 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύγουστο 2025 αυξήθηκε στα 10.225 άτομα, σε σύγκριση με 10.149 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024 καταγράφηκε μείωση κατά 523 άτομα ή 4,3%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης, του εμπορίου, των κατασκευών, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αυξήθηκε για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2024.

Σημειώνεται ότι αύξηση της ανεργίας κατέδειξαν και στοιχεία της Eurostat που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η ανεργία στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2025 αυξήθηκε στο 5% από 4,7% τον Ιούνιο.

Tags

Υπουργείο Εργασίαςθέσεις εργασίαςεργασίαανεργία

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited