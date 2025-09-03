Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Αρχές της εβδομάδας οι κυβερνητικές αποφάσεις για την ΑΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Κάλεσμα για σύνεση και απευθυνότητα

Αρχές της εβδομάδας θα ανακοινωθούν οι κυβερνητικές αποφάσεις για την ΑΤΑ, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, σημείωσε ότι συνεχίζονται οι εντατικές προσπάθειες για τη διαμόρφωση συγκλίσεων και προς την αυτήν τη κατεύθυνση προγραμματίστηκαν συναντήσεις με τους εκπροσώπους των δύο πλευρών που θα πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων ημερών.

«Η σύντομη ολοκλήρωση του κοινωνικού διαλόγου και η επίτευξη μόνιμης και ολοκληρωμένης συμφωνίας για την ΑΤΑ στη βάση της μεταβατικής συμφωνίας του 2023 αξιολογείται ως εφικτή εφόσον επιδειχθεί η εκατέρωθεν απαραίτητη εποικοδομητική συμβολή», σημείωσε», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι η προσήλωση της κυβέρνησης στον κοινωνικό διάλογο δεν αναιρεί την υποχρέωση των κοινωνικών εταίρων για τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών σχετικά  με τη διαχείριση των εργασιακών διαφορών»,αφού όπως υπέδειξε οι δημόσιες δηλώσεις όσον αφορά τον προγραμματισμό λήψης απεργιακών μέτρων επηρεάζουν αρνητικά την ομαλή εξέλιξη της μεσολαβητικής διαδικασίας.

«Η συλλογική υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμφωνιών και αναμένουμε ότι η θετική ανταπόκριση των κοινωνικών εταίρων στην έκκληση της πολιτείας για διαφύλαξη της ομαλότητας και της σταθερότητας στην αγορά εργασίας θα επιβεβαιώσει την αποτελεσματική λειτουργία της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας», ανέφερε.

