Η EBRD αποχωρεί από την Τράπεζα Κύπρου- Ποια ταμεία αγόρασαν

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) πούλησε όλο το 5% των μετοχών της στην Τράπεζα Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της EBRD, oι 22.401.744 μετοχές προσφέρθηκαν μέσω μιας ταχείας προσφοράς βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX).

Σύμφωνα με ενημέρωση από την τράπεζα, η EBRD, ο τελευταίος legacy shareholder της Τράπεζας που διατηρούσε ποσοστό (5.1%) από το 2014, πούλησε ολόκληρο το ποσοστό του στην τιμή €7.20.

«Υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές και τελικοί αγοραστές είναι κυρίως μακροπρόθεσμοι επενδυτές (long only funds). To σημαντικό ενδιαφέρον δείχνει την εμπιστοσύνη των ξένων θεσμικών επενδυτών στην Τράπεζα Κύπρου και την Κυπριακή οικονομία», σημειώνει η τράπεζα.

Κρίνεται ότι η τιμή της συναλλαγής είναι πολύ καλή γιατί πωλήθηκε μεγάλο ποσοστό του τελευταίου legacy shareholder σε τιμή που είναι περίπου 1.2x Tangible Book value.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», μεταξύ των αγοραστών του 5% είναι τα επενδυτικά ταμεία Wellington και Vanguard.

Υπενθυμίζεται ότι το ταμείο Wellington απέκτησε το Νοέμβριο του 2024 το 4,75% της Τρ. Κύπρου μέσω του placement των μετοχών της πρώην Λαϊκής.

Σημειώνεται ότι η EBRD επένδυσε για πρώτη φορά στην Τράπεζα Κύπρου το 2014 για να υποστηρίξει την αναδιάρθρωση και τη σταθεροποίησή της μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την ύφεση της ευρωζώνης.

Η τράπεζα έκτοτε, τονίζεται, έχει επιστρέψει στην κερδοφορία - με μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 20% την περίοδο 2023-2024 -και μείωσε τον δείκτη έκθεσης σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια από περίπου 60% σε μόλις 2,5%.

Η Διευθύντρια Τραπεζών της ΕΕ και Δομημένων Χρηματοδοτήσεων της EBRD, Kristina Zagar, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που υποστηρίξαμε την Τράπεζα Κύπρου στο ταξίδι μετασχηματισμού της. Από την επένδυσή μας, η τράπεζα έχει ενισχύσει με επιτυχία τις πιστωτικές της διαδικασίες και έχει αναζωογονήσει τον δανεισμό προς την πραγματική οικονομία. Έχει εξελιχθεί σε μια ανθεκτική και ισχυρή επιχείρηση χάρη στη βελτιωμένη διακυβέρνηση, το σαφές στρατηγικό όραμα και τη συνεπή υλοποίηση της ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού μοντέλου έτοιμου για το μέλλον και βιώσιμου. Η πρόσφατη επανεισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του ΧΑ, μετά τη διαγραφή της από το χρηματιστήριο του Λονδίνου, δείχνει ότι η τράπεζα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του μετασχηματισμού της».

Αναφέρεται ότι η EBRD επένδυσε περίπου €600 εκατ. στην Κύπρο την περίοδο 2014-20, κυρίως για να υποστηρίξει την ανάκαμψη του χρηματοπιστωτικού τομέα μετά την κρίση. Η EBRD ολοκλήρωσε την εντολή της στην Κύπρο στα τέλη του 2020, αλλά συνεχίζει να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιό της στη χώρα.