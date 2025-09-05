Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Βιομηχανία: Αυξήθηκε κατά 4,8% ο δείκτης κύκλου εργασιών τον Ιούνιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιούνιο 2025 ο δείκτης έφθασε τις 145,1 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 10,0% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024.

Ανοδικά κινείται ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 141,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,8% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιούνιο 2025 ο δείκτης έφθασε τις 145,1 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 10,0% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 17,9%. Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 15,9% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 5,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου– Ιουνίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Tags

ΟικονομίαοικονομίαΟΙΚΟΝΟΜΙΑκυπριακή οικονομίαβιομηχανία

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited