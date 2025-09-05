Βιομηχανία: Αυξήθηκε κατά 4,8% ο δείκτης κύκλου εργασιών τον Ιούνιο

Ανοδικά κινείται ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 141,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,8% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιούνιο 2025 ο δείκτης έφθασε τις 145,1 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 10,0% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 17,9%. Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 15,9% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 5,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου– Ιουνίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.