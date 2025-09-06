Σε νέο ιστορικό υψηλό η τιμή του χρυσού, στα $3.598

Σε νέο ιστορικό υψηλο επίπεδο ανήλθε την Παρασκευή η τιμή του χρυσού, ύστερα από τη χειρότερη, από την αναμενόμενη, έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ που ενίσχυσε τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), εξέλιξη που θα αυξήσει την ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή του χρυσού ανήλθε εντός της ημέρας στο ιστορικό υψηλό επίπεδο των 3.598 δολαρίων την ουγκιά, παρουσιάζοντας ημερήσια αύξηση 1,4%, ενώ ενισχύεται πέραν του 4% εντός της εβδομάδας και κατά 36% εντός του 2025.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ, για παράδοση Δεκεμβρίου, αυξήθηκαν στα 3.637 δολάρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ