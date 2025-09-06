Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Την τρίτη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατέγραψε το ΑΕΠ της Κύπρου το δεύτερο τρίμηνο 2025

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Την τρίτη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατέγραψε το ΑΕΠ της Κύπρου το δεύτερο τρίμηνο 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat, καταγράφοντας αύξηση 3,3%, πίσω από την Ιρλανδία (18%) και τη Βουλγαρία (3,4%).

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η Κύπρος κατέγραψε αύξηση 0,5%.

Σε επίπεδο ΕΕ, το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5% στη ζώνη του ευρώ και 1,6% στην ΕΕ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο καταγράφηκε αύξηση 0,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ. Στο πρώτο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην ΕΕ.

Σε σχέση με πέρσι, μείωση στο ΑΕΠ κατέγραψε μόνο το Λουξεμβούργο (0,2%). Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 μείωση κατέγραψαν η Φινλανδία (-0,4%), η Γερμανία (-0,3%), και η Ιταλία (-0,1%).

Αντίστοιχα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 2,1% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και κατά 0,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Πέμπτη στην αύξηση απασχόλησης στην ΕΕ η Κύπρος

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Κύπρος κατέγραψε την πέμπτη μεγαλύτερη αύξηση στην απασχόληση, με ποσοστό 1,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό και την τέταρτη μεγαλύτερη με 0,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία, η Eurostat εκτιμά ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, 219,9 εκατομμύρια άτομα ήταν απασχολούμενα στην ΕΕ, εκ των οποίων 171,6 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ. 

Όπως καταγράφει η Eurostat, ο συνδυασμός των στοιχείων για το ΑΕΠ και την απασχόληση επιτρέπει την εκτίμηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, η παραγωγικότητα με βάση τα άτομα αυξήθηκε κατά 0,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,2% στην ΕΕ σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Με βάση τις ώρες εργασίας, η παραγωγικότητα σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους αυξήθηκε κατά 1,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,5% στην ΕΕ.

Ακόμη, με βάση τις ώρες εργασίας, η ανάπτυξη που κατέγραψε η Κύπρος ανέρχεται στο 2,2% σε σύγκριση με πέρσι, στην τρίτη θέση στην ΕΕ, πίσω από τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο, ενώ είναι μειωμένη κατά 0,2% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο.

ΚΥΠΕ

