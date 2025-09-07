Που στηρίζεται η ανθεκτικότητα των κυπριακών τραπεζών- Ποιες οι προοπτικές

Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα έχει εμπεδώσει συνθήκες ανθεκτικότητας και κινείται με δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας που συγκαταλέγονται στους υψηλότερους της ΕΕ, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού συνεχίζει να βελτιώνεται. Ωστόσο, παρά τη σημαντική πρόοδο, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) παραμένει μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντανακλώντας μια μακροχρόνια «κληρονομιά» που απαιτεί συνέπεια και υπομονή στη διαχείριση. Επίσης, η έκθεση στον κτηματομεσιτικό τομέα συνεχίζει να αποτελεί βασικό οριζόντιο κίνδυνο, αν και μετριάζεται...

