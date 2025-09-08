ΠΑΣΥΔΥ: Aποκαθίσταται η αδικία για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Η ΠΑΣΥΔΥ εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο των Τροποποιητικών Κανονισμών που υποβλήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών για αποκατάσταση του δικαιώματος σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα δημόσια νοσηλευτήρια για υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ για τους εν ενεργεία και συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «σκοπός των υπό αναφορά Κανονισμών είναι η αποκατάσταση της αδικίας που δημιούργησε η μονομερής, και αυθαίρετη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να τροποποιήσει αυθαίρετα τους σχετικούς Κανονισμούς, χωρίς καμία εκ των προτέρων διαβούλευση με την Οργάνωσή μας και παρά την επί του προκειμένου αντίθετη άποψη που εκφράστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών».

«Αξίζει να αναφερθεί ότι η πιο πάνω θετική εξέλιξη αποτελεί το αποτέλεσμα συντονισμένων και έντονων προσπαθειών που έχουν καταβληθεί από την Οργάνωσή μας, αφού μετά την τροποποίηση από τη Βουλή, η ΠΑΣΥΔΥ είχε υποβάλει γραπτό υπόμνημα προς την Πρόεδρο της Βουλής, με την οποία είχε και συνάντηση για το εν λόγω θέμα, και το οποίο κοινοποίησε και σε όλα τα Κοινοβουλευτικά κόμματα. Περαιτέρω το σοβαρό αυτό θέμα συζητήθηκε και σε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και σε συνεδρία στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) όπου και συμφωνήθηκε όπως ετοιμαστούν και προωθηθούν αναθεωρημένοι Κανονισμοί από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών για επίλυση του θέματος», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, «η μονομερής απόφαση της Βουλής προκάλεσε αρκετά προβλήματα κυρίως στους χρόνιους ασθενείς, που ενώ οι παθήσεις τους περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δικαιούχων δωρεάν υπηρεσιών από το κράτος, έχουν απωλέσει το δικαίωμα αυτό γιατί είναι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι. Παρομοίως και οι δημόσιοι χαμηλόμισθοι υπάλληλοι έχουν απωλέσει το δικαίωμα σε δωρεάν εκτός ΓεΣΥ περίθαλψη, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους εργαζομένους με τα ίδια εισοδηματικά δεδομένα. Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί από την Οργάνωσή μας, η απόφαση αυτή αποτελεί διάκριση και άνιση μεταχείριση των δημοσίων υπαλλήλων σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον κρατικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη συμπληρωματική προς το ΓεΣΥ από τα δημόσια νοσηλευτήρια».

Η ΠΑΣΥΔΥ εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον Υπουργό Οικονομικών για την εποικοδομητική του στάση προς την κατεύθυνση της επίλυσης του σημαντικού αυτού ζητήματος και αναμένει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων να υπερψηφίσει τους σχετικούς τροποποιητικούς Κανονισμούς προς αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίας που έχει συντελεστεί εις βάρος της υγείας των συναδέλφων μας.