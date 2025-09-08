Έναρξη Έρευνας Υγείας σε Νοικοκυριά- Στόχος η κατάσταση υγείας πληθυσμού και υπηρεσίες

Την έναρξη της Ευρωπαϊκής Έρευνας Υγείας σε Νοικοκυριά για το έτος 2025, ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία. Η έρευνα, η οποία διενεργείται κάθε έξι χρόνια, διεξάγεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον οποίο όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν.

Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη της κατάστασης υγείας του πληθυσμού της Κύπρου και της χρήσης υπηρεσιών υγείας. Συγκεκριμένα, η έρευνα θα καλύψει θέματα όπως χρόνια προβλήματα υγείας, φυσική και συναισθηματική κατάσταση, χρήση υπηρεσιών υγείας, χρήση φαρμάκων, πρόληψη, διατροφή, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, σωματική δραστηριότητα κλπ. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποβοηθούν στον σχεδιασμό πολιτικής και προγραμματισμού στον τομέα της υγείας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η έρευνα διεξάγεται σε δειγματοληπτική βάση και θα καλύψει 4.000 νοικοκυριά στις αστικές και αγροτικές περιοχές της Κύπρου.

Η ενημέρωση των νοικοκυριών και η συλλογή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των μηνών Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025. Για τον σκοπό αυτό, εκπαιδευμένοι απογραφείς οι οποίοι θα φέρουν ειδική ταυτότητα της Στατιστικής Υπηρεσίας, θα επικοινωνήσουν με τα νοικοκυριά του δείγματος με προσωπική επίσκεψη για σχετική ενημέρωση και διευθέτηση ραντεβού για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ενδεχομένως, οι απογραφείς να επικοινωνήσουν με τα νοικοκυριά από υπηρεσιακό τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό).

Σε περίπτωση που τα νοικοκυριά επιθυμούν να ελέγξουν ότι ο τηλεφωνικός αριθμός που τους έχει καλέσει ανήκει σε προσωπικό της Στατιστικής Υπηρεσίας, μπορούν να καταχωρήσουν τον αριθμό στο ειδικό εργαλείο που είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας για επιβεβαίωση.

Η έρευνα διεξάγεται σύμφωνα με τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021 (Ν. 25(Ι)/2021). Η παροχή πληροφοριών από μέρους των ερωτώμενων είναι, σύμφωνα με τον Νόμο, υποχρεωτική. Η άρνηση, παράλειψη ή αμέλεια παροχής στοιχείων, η μη συμμόρφωση με τα χρονικά πλαίσια που θέτει η Στατιστική Υπηρεσία και η παροχή ψευδών, ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών αποτελεί αδίκημα και τιμωρείται. Η Στατιστική Υπηρεσία υποχρεούται να τηρήσει τα στοιχεία τα οποία θα δηλωθούν ως εμπιστευτικά και να τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα που θα δημοσιοποιηθούν θα είναι σε τέτοια μορφή που δεν θα καθίσταται δυνατή η αναγνώριση των προσωπικών δεδομένων των ερωτώμενων.