Κτίζει θέση στην Τράπεζα Κύπρου το ταμείο Wellington- Στο 5,87% η συμμετοχή

Αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου, το επενδυτικό ταμείο Wellington.

Όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ, το ποσοστο συμμετοχής του ταμείου έφθασε το 5,87% από 3,99%.

Όπως έγραψε ο «Π» την Πέμπτη, το ταμείο ήταν μεταξύ των αγοραστών ποσοστού 5% που πώλησε η EBRD ενώ σε αγορές μετοχών της τράπεζας προχώρησε και το ταμείο Vanguard.

«Υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές και τελικοί αγοραστές είναι κυρίως μακροπρόθεσμοι επενδυτές (long only funds). To σημαντικό ενδιαφέρον δείχνει την εμπιστοσύνη των ξένων θεσμικών επενδυτών στην Τράπεζα Κύπρου και την Κυπριακή οικονομία», σημείωσε σε ανακοίνωσή της η τράπεζα.