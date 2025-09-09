Πυρά συνδικάτων για κοινωνική πολιτική ΕΕ- Αγνοούν το κόστος ζωής πολιτών

Σε δημοσκόπηση της ΕΕ που δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει προτεραιότητα για τους πολίτες, αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC). Η καταπολέμηση της φτώχειας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η υποστήριξη της δημόσιας υγείας ήταν επίσης μεταξύ των πέντε κορυφαίων προτεραιοτήτων για τους πολίτες στην εαρινή έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επίσημη δημοσκόπηση της ΕΕ αποδεικνύει γιατί η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρέπει να επικεντρώσει την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στις ανάγκες των εργαζομένων.

Στις 9:00 (ώρα Γαλλίας) την Τετάρτη, η πρόεδρος της Επιτροπής θα εκφωνήσει την πρώτη (από την επανεκλογή της) ομιλία της για την κατάσταση της ΕΕ, σε συζήτηση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση των ευρωπαϊκών συνδικάτων, οι δημοσκοπήσεις της ΕΕ έχουν δείξει επανειλημμένα ότι αυτές αποτελούν τις κορυφαίες προτεραιότητες των πολιτών εδώ και τουλάχιστον 18 μήνες, και όμως το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2025 δεν περιελάμβανε ούτε ένα νομοθέτημα κοινωνικής πολιτικής. Αυτό συγκρίνεται με 8 νομοθετήματα για την απορρύθμιση.

Ενόψει της ομιλίας για την Κατάσταση της Ένωσης, η Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC), Έστερ Λιντς, απέστειλε επιστολή στην Πρόεδρο φον ντερ Λάιεν παροτρύνοντας την να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να επιστρέψει στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και να θέσει τις θέσεις εργασίας και την αμοιβή τους στο επίκεντρο της ατζέντας της Επιτροπής.

Κάλεσμα για τρεις ρυθμίσεις

Η ETUC καλεί την Πρόεδρο von der Leyen να δεσμευτεί για:

• Αύξηση των μισθών και των συνθηκών εργασίας, διασφαλίζοντας ότι το δημόσιο χρήμα θα πηγαίνει σε εταιρείες που σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων σε μια συλλογικά διαπραγματευμένη σύμβαση

• Υλοποίηση μιας οδηγίας για τη Δίκαιη Μετάβαση που θα διασφαλίζει ότι η οικονομική αλλαγή θα διαχειρίζεται έτσι ώστε οι εργαζόμενοι και οι κοινότητες να μην μένουν πίσω

• Προστασία και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας μέσω ενός μόνιμου μηχανισμού επενδύσεων της ΕΕ

Η Γενική Γραμματέας της ETUC, Έστερ Λιντς, δήλωσε ότι «οι επίσημες δημοσκοπήσεις της ίδιας της ΕΕ δείχνουν ότι οι πολιτικές που ιεραρχήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον τελευταίο χρόνο απλώς δεν ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή είναι η στιγμή να διορθωθεί αυτό».

«Η ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης πρέπει να επικεντρωθεί στο να δοθούν χρήματα στις τσέπες των εργαζομένων αντί να επιτραπεί στους εταιρικούς λομπίστες με τις πιο βαθιές τσέπες να καθορίσουν την ατζέντα της Επιτροπής», τόνισε.

«Η Πρόεδρος von der Leyen πρέπει επιτέλους να ανακοινώσει νομοθεσία που βελτιώνει τη ζωή των εργαζομένων - μέσω της υποστήριξης των συλλογικών διαπραγματεύσεων για καλύτερες αμοιβές, μέσω επενδύσεων στις βιομηχανίες μας που παρέχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και μέσω νέων δικαιωμάτων στην κατάρτιση για ευκαιρίες του μέλλοντος», πρόσθεσε.

«Η συνέχιση της παρακολούθησης του Ντόναλντ Τραμπ σε έναν αγώνα δρόμου προς τα κάτω που η Ευρώπη δεν μπορεί ποτέ να κερδίσει απειλεί την κοινωνική συνοχή και αποδυναμώνει τα ίδια τα θεμέλια του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Αντίθετα, τώρα είναι η ώρα να υπερασπιστούμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μας μοντέλο που έχει δείξει ότι οι υψηλές επενδύσεις, οι θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και τα προϊόντα και οι δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας είναι ο δρόμος μας προς την επιτυχία στον κόσμο», κατέληξε.