Χωρίς πρόοδο η ηλεκτρική διασύνδεση

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Ο ΠτΔ τόνισε με έμφαση χθες την υποστήριξη της Κύπρου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και ζήτησε να τηρήσουν όλοι τις δεσμεύσεις τους. Ο ‘Έλληνας Πρωθυπουργός είπε πολύ καθαρά την Κυριακή τι αναμένει από την Κύπρο - Δεν απάντησε χθες εξίσου καθαρά ότι θα δοθούν τα €25 εκατ. στον ΑΔΜΗΕ

Oι δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, μια ημέρα μετά την τοποθέτηση του Έλληνα Πωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος ζήτησε από την Κυπριακή Δημοκρατία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή της στο έργο με την καταβολή των €25 εκατ. προς τον ΑΔΜΗΕ, δεν καθάρισαν τον ορίζοντα. Επί της αρχής η κυβέρνηση δεν αρνείται την καταβολή των €25 εκατ. αλλά προβληματίζεται για την πρόοδο των εργασιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο από τη διακρ...

ΚΥΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ GSI

