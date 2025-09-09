Πρακτικές διευκολύνσεις σε εγκύκλιο ΟΕΒ για απεργία- Κάλεσμα οργανώσεων και κομμάτων για ΑΤΑ

Συνεδριάζει αύριο το απόγευμα το ΔΣ της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, με βασικό αντικείμενο τις εξελίξεις για την ΑΤΑ.

Σε εγκύκλιο που απέστειλε προς τα μέλη της Ομοσπονδίας, ο γενικός διευθυντής, Μιχάλης Αντωνίου σημειώνει ότι οι συντεχνίες αποφάσισαν την πραγματοποίηση τρίωρης απεργίας την Πέμπτη 11/9/2025 μεταξύ των ωρών 11.00 π.μ. και 2.00 μ.μ.

Η ΟΕΒ κάλεσε τις συντεχνίες να αποφύγουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις και να συνεχίσουν τον διάλογο, χωρίς η έκκληση αυτή να έχει εισακουστεί.

Εν όψει αυτής της εξέλιξης, η ΟΕΒ παραθέτει πρακτικές Διευκρινίσεις σε ενδεχόμενες απορίες για τη διαχείριση θεμάτων που πιθανόν να προκύψουν από την λήψη των απεργιακών μέτρων.

Η ΟΕΒ παραμένει προσηλωμένη στον διάλογο για συνομολόγηση μόνιμης και ολοκληρωμένης Συμφωνίας για την ΑΤΑ μέσα στα πλαίσια των εργασιακών θεσμίων όπως ισχύουν επί δεκαετίες, τονίζεται.

Οι πρακτικές διευκολύνσεις

1. Η συμμετοχή οποιουδήποτε εργαζόμενου στην απεργία, είναι δικαίωμα Συνταγματικά κατοχυρωμένο και σύμφυτο με το, επίσης Συνταγματικό, δικαίωμα τού συνδικαλίζεσθαι ελευθέρως. Κατά συνέπεια οποιοσδήποτε επιθυμεί να απεργήσει θα πρέπει να μπορεί να πράξει τούτο χωρίς κωλύματα, χωρίς προσκόμματα και χωρίς την παραμικρή αρνητική συνέπεια στο καθεστώς απασχόλησης του. Νοείται ότι κατά πάγια αρχή του εργατικού δικαίου, της νομολογίας και του συστήματος εργασιακών σχέσεων, οι ώρες/μέρες αποχής από την εργασία λόγω απεργίας είναι άνευ απολαβών για τον απεργούντα εργαζόμενο. Νοείται περαιτέρω ότι περιπτώσεις εργαζομένων που κατά τη διάρκεια της απεργίας απουσιάζουν από την εργασία με άλλες αιτίες (πχ με άδεια ασθενείας, άδεια ανάπαυσης, άδεια μητρότητας κ.λπ.) τυγχάνουν χειρισμού στην βάση της πρωτογενούς αιτίας – με ή άνευ απολαβών ανάλογα με τους όρους παροχής τής υπό αναφορά άδειας απουσίας.

2. Η μη συμμετοχή οποιουδήποτε εργαζόμενου στην απεργία είναι επίσης Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του ως αρνητική εκδήλωση του Συνταγματικού δικαιώματος του συνδικαλίζεσθαι ελευθέρως. Κατά συνέπεια οποιοσδήποτε εργαζόμενος επιθυμεί να εργαστεί στη διάρκεια της τρίωρης απεργίας, πρέπει να έχει τις κατάλληλες διευκολύνσεις για να εργαστεί. Σε περιπτώσεις στις οποίες η απασχόληση εργαζομένων που δεν απεργούν καθίσταται πρακτικά αδύνατη ή ντε φάκτο αναποτελεσματική ή άνευ αντικειμένου ένεκα της συμμετοχής στην απεργία μέρους των εργαζομένων, καλείσθε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ για κατάλληλη καθοδήγηση αναφορικά με τις προσφερόμενες νόμιμες επιλογές διαχείρισης κάθε περίπτωσης χωριστά.

3. Στην περίπτωση οργανισμών ή επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία των «Ουσιωδών Υπηρεσιών»*** οι διοικήσεις/διευθύνσεις των επηρεαζομένων οντοτήτων σε συνεννόηση με τις οικείες Συντεχνίες, θα πρέπει να μεριμνήσουν να λειτουργήσει το «κατ΄ελάχιστο όριο υπηρεσίας» που σημαίνει «προσφερόμενη υπηρεσία που περιορίζεται στις λειτουργίες που αυστηρά είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση βασικών αναγκών του πληθυσμού ή τις κατ’ ελάχιστο όριο απαιτήσεις της υπηρεσίας, διατηρουμένης ταυτόχρονα της αποτελεσματικότητας της πίεσης που επιδιώκεται με το μέτρο της απεργίας».

4. Επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν δικαίωμα στη διάρκεια της απεργίας, στο μέτρο που τούτο είναι πρακτικά εφικτό και με τυχόν αναγκαίες προσαρμογές, να συνεχίσουν τις συνήθεις τους δραστηριότητες επιτελώντας την αποστολή τους έναντι πελατών, συνεργατών, προμηθευτών κ.λπ. χωρίς να επιτρέπεται να εμποδιστούν προς τούτο από συμμετέχοντες στην απεργία ή τρίτους. Νοείται ότι οι απεργοί δικαιούνται να προβούν σε ειρηνική πινακιδοφορία στον τόπο που απεργούν.

Νοείται περαιτέρω ότι ρητά απαγορεύεται ο εκφοβισμός και η παρενόχληση από οποιονδήποτε (περιλαμβανομένου του εργοδότη ή εκπροσώπου του, συνδικαλιστή, απεργού ή εργαζομένου) για να εξαναγκαστεί οποιοδήποτε πρόσωπο να πράξει ή να παραλείψει κάτι το οποίο, το εν λόγω πρόσωπο δικαιούται κατά νόμο να πράξει ή να παραλείψει (δηλαδή να εμποδιστεί είτε να εργαστεί είτε να απεργήσει).

Κάλεσμα για συμμετοχή

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου, ως αναπόσπαστο τμήμα του συνδικαλιστικού κινήματος του τόπου, λέει ότι δηλώνει παρούσα στην πανσυνδικαλιστική κινητοποίηση για διαφύλαξη, προάσπιση και πλήρη αποκατάσταση του θεσμού της ΑΤΑ και καλεί όλους τους δημοσιογράφους, μέλη και μη μέλη της οργάνωσης - είτε λαμβάνουν ΑΤΑ είτε όχι - να συμμετάσχουν ενεργά στην παγκύπρια πανσυνδικαλιστική τρίωρη, προειδοποιητική στάση εργασίας, την προσεχή Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 11:00 μέχρι τις 14:00.

Το ΔΣ της ΕΣΚ, σύμφωνα με ανακοίνωση, "καλεί όλους τους δημοσιογράφους όπως απέχουν από κάθε δημοσιογραφική εργασία στη διάρκεια της τρίωρης στάσης εργασίας με την μόνη δημοσιογραφική εργασία που μπορεί να επιτελείται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι η ειδησεογραφική κάλυψη της κινητοποίησης για την ΑΤΑ και τίποτε άλλο".

Η ΕΣΚ καλεί "όλους τους συναδέλφους που θα εκτελούν καθήκοντα στη ροή ειδήσεων – διαδικτυακά, ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά – τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως ενεργήσουν ανάλογα και οι υπόλοιποι ας στοιχηθούν μαζί μας στις κατά πόλη συγκεντρώσεις".

Όπως αναφέρει "η ΑΤΑ αποτελεί μοναδικό εργαλείο αποκατάστασης της αγοραστικής αξίας των μισθών των εργαζομένων, έναντι της ολοένα συνεχόμενης και αυξανόμενης ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων".

Προσθέτει ότι "οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ως αρραγές και ενωμένο μέτωπο, εκφράζουν την κοινή συλλογική θέση ότι επιβάλλεται όχι μόνο η πλήρης καταβολή της ΑΤΑ κατά 100% αλλά και η επέκτασή της για όλους τους εργαζόμενους".

Η ΕΣΚ σημειώνει ότι "κάθε προσπάθεια αλλοίωσης της φιλοσοφίας του θεσμού της ΑΤΑ, διάβρωσής του υπό τον μανδύα ενός δήθεν εκσυγχρονισμού με στόχο τη σταδιακή κατάργηση του, βρίσκει το συνδικαλιστικό κίνημα κατηγορηματικά αντίθετο και ενωμένο για αγώνα μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των εργαζομένων".

"Ας μη λείψει κάνεις και καμιά από τη κεφαλαιώδη και ουσιαστική αυτή κινητοποίηση", καταλήγει η ΕΣΚ.

Ο αγώνας για πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ και γενίκευση του θεσμού σε όλους τους κλάδους και επιχειρήσεις είναι αγώνας που αφορά όλους τους εργαζόμενους και η υπεράσπιση του θεσμού της ΑΤΑ είναι καίριας σημασίας για τους εργαζόμενους, για το εργατικό κίνημα της χώρας μας, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου (ΚΠΚ).

Η ΚΠΚ απευθύνει ακόμα έκκληση προς όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να συμμετέχουν στην τρίωρη στάση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Αντιδράσεις κομμάτων

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να αδράξουν την ευκαιρία για απόδοση της ΑΤΑ καθολικά.

Η Δημοκρατική Παράταξη, θεωρεί ότι ο θεσμός της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό κεκτημένο των εργαζομένων και ουσιαστικό μηχανισμό στήριξης του εισοδήματός τους, ιδιαίτερα σε περιόδους πληθωριστικών πιέσεων. Πρόκειται για έναν θεσμό που πρέπει να διαφυλαχθεί και να διατηρηθεί, προσθέτει.

Ωστόσο, σημειώνει, η εξαγγελία της παγκύπριας παναπεργίας για τις 11 Σεπτεμβρίου αποτελεί, κατά την άποψή μας, αρνητική εξέλιξη, η οποία ενδεχομένως να αποδειχθεί επιζήμια για τον κοινωνικό διάλογο και την ευρύτερη οικονομία.

«Οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου δεν έχουμε άλλο δρόμο πέρα από αυτόν του ταξικού αγώνα, με συνεχή και δυναμική παρουσία, σε όλους τους χώρους δουλειάς, αλλά και στους δρόμους, με απαιτήσεις για συνολική αποκατάσταση και επέκταση των εργασιακών δικαιωμάτων και πλήρη κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών για υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση», προστίθεται.