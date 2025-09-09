Τράπεζα Κύπρου: Πρόθεση για έκδοση νέας σειράς Χρεογράφων Κεφαλαίου

Προσφορά για αγορά Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 (Tier 2 Capital Notes) καταβλητέα σε μετρητά, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα Κύπρου προσκαλεί τους κατόχους των υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου ονομαστικής αξίας ύψους €300 εκατ. με ημερομηνία λήξης τον Οκτώβριο 2031 (EUR 300 mn Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Notes) (ISIN: XS2333239692) να προσφέρουν τα Χρεόγραφα Κεφαλαίου για αγορά από την Εταιρία με τιμή αγοράς ίση με 102.3 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των Χρεογράφων Κεφαλαίου, καταβλητέα σε μετρητά, υπό την αίρεση της εκπλήρωσης του Όρου Νέας Έκδοσης.

Η Προσφορά διέπεται από τους όρους και υπόκειται στις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο προσφοράς ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2025 και υπόκειται στους περιορισμούς Προσφοράς που περιγράφονται στο Μνημόνιο Προσφοράς.

Περαιτέρω, η τράπεζα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εκδώσει νέα σειρά Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου (Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Notes) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων ύψους €4,000,000,000, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς.

Η αγορά από την τράπεζα οποιωνδήποτε Χρεογράφων Κεφαλαίου για τα οποία λήφθηκαν έγκυρες προσφορές υπόκειται, χωρίς περιορισμό, στην επιτυχή ολοκλήρωση (κατά την αποκλειστική κρίση της εταιρείας) της έκδοσης των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου σε συνολικό ποσό κεφαλαίου τουλάχιστον ίσο με το συνολικό ποσό κεφαλαίου του ποσού των Χρεογράφων Κεφαλαίου που έγκυρα προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεχτά από την εταιρία.

Οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για τη διάθεση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου περιγράφονται στο Μνημόνιο Προσφοράς. Οι Κάτοχοι συμβουλεύονται να διαβάσουν προσεκτικά το Μνημόνιο Προσφοράς για τις πλήρεις λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής στην Προσφορά.