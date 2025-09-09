Το Τμήμα Φορολογίας προειδοποιεί για απάτη με μηνύματα για επιστροφή φόρου

Για ηλεκτρονικά μηνύματα, δήθεν για επιστροφή φόρου, που έχουν σκοπό να υποκλέψουν στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ανυποψίαστων πολιτών ή και άλλα προσωπικά στοιχεία, με το λογότυπο της Κυβερνητικής Πύλης «GOV.CY», προειδοποιεί το Τμήμα Φορολογίας και προτρέπει όσους λαμβάνουν τέτοια ή παρόμοια μηνύματα να τα αγνοούν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος, «κυκλοφορούν ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα με το λογότυπο της Κυβερνητικής Πύλης «GOV.CY», τα οποία προτρέπουν ανυποψίαστους πολίτες να σαρώσουν ένα κώδικα QR (QR code), ώστε να λάβουν επιστροφή του Φόρου».

Επικαλούνται επίσης ως ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, προστίθεται, «μια λανθασμένη ηλεκτρονική διεύθυνση με αναφορά στο νέο Μηχανογραφικό Σύστημα TAX FOR ALL (TFA)».

Το Τμήμα Φορολογίας εφιστά την προσοχή των πολιτών ότι «αυτού του είδους τα μηνύματα έχουν σκοπό να υποκλέψουν στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ανυποψίαστων πολιτών ή και άλλα προσωπικά στοιχεία, και το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει όσους λαμβάνουν τέτοια ή παρόμοια μηνύματα να τα αγνοούν».

Επισημαίνεται ότι οι επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), Φόρου Εισοδήματος κ.ά. γίνονται μόνο με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό, το IBAN του οποίου δηλώνει ο φορολογούμενος στο Τμήμα, με ασφαλείς διαδικασίες.

Τονίζεται επίσης ότι «η οποιαδήποτε επικοινωνία του Τμήματος Φορολογίας με τους φορολογούμενους μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων πραγματοποιείται μόνο μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων, οι οποίες λήγουν σε: @tax.mof.gov.cy».

Πηγή: ΚΥΠΕ