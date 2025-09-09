Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Το Τμήμα Φορολογίας προειδοποιεί για απάτη με μηνύματα για επιστροφή φόρου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος, «κυκλοφορούν ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα με το λογότυπο της Κυβερνητικής Πύλης «GOV.CY», τα οποία προτρέπουν ανυποψίαστους πολίτες να σαρώσουν ένα κώδικα QR (QR code), ώστε να λάβουν επιστροφή του Φόρου».

Για ηλεκτρονικά μηνύματα, δήθεν για επιστροφή φόρου, που έχουν σκοπό να υποκλέψουν στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ανυποψίαστων πολιτών ή και άλλα προσωπικά στοιχεία, με το λογότυπο της Κυβερνητικής Πύλης «GOV.CY», προειδοποιεί το Τμήμα Φορολογίας και προτρέπει όσους λαμβάνουν τέτοια ή παρόμοια μηνύματα να τα αγνοούν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος, «κυκλοφορούν ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα με το λογότυπο της Κυβερνητικής Πύλης «GOV.CY», τα οποία προτρέπουν ανυποψίαστους πολίτες να σαρώσουν ένα κώδικα QR (QR code), ώστε να λάβουν επιστροφή του Φόρου».

Επικαλούνται επίσης ως ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, προστίθεται, «μια λανθασμένη ηλεκτρονική διεύθυνση με αναφορά στο νέο Μηχανογραφικό Σύστημα TAX FOR ALL (TFA)».

Το Τμήμα Φορολογίας εφιστά την προσοχή των πολιτών ότι «αυτού του είδους τα μηνύματα έχουν σκοπό να υποκλέψουν στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ανυποψίαστων πολιτών ή και άλλα προσωπικά στοιχεία, και το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει όσους λαμβάνουν τέτοια ή παρόμοια μηνύματα να τα αγνοούν».

Επισημαίνεται ότι οι επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), Φόρου Εισοδήματος κ.ά. γίνονται μόνο με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό, το IBAN του οποίου δηλώνει ο φορολογούμενος στο Τμήμα, με ασφαλείς διαδικασίες.

Τονίζεται επίσης ότι «η οποιαδήποτε επικοινωνία του Τμήματος Φορολογίας με τους φορολογούμενους μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων πραγματοποιείται μόνο μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων, οι οποίες λήγουν σε: @tax.mof.gov.cy».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited