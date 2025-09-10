Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Την οξύτητα του στεγαστικού προβλήματος συζήτησαν οι ευρωβουλευτές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Γηραιά Ήπειρος συζήτησε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, το βράδυ της Τρίτης.  

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, ανέφερε ότι πρέπει όλοι να συνεχίσουμε τις συλλογικές μας προσπάθειες, προσαρμόζοντας περαιτέρω την Πολιτική Συνοχής στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Στην τελική του τοποθέτηση, ο κ. Φίτο προέτρεψε όλους να εργαστούν για μια Πολιτική Συνοχής που θα ωφελήσει όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης.

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Στέγαση, Μάρκος Ρος Σέμπερε, είπε ότι το κράτος πρόνοιας ξεκινάει από το σπίτι, προσθέτοντας ότι πολλοί άνθρωποι πληρώνουν πέραν του μισού τους μισθού για να έχουν στέγη. Η στέγαση πρέπει να είναι η βάση στην οποία οι άνθρωποι κτίζουν τις ζωές τους, υπέδειξε. 

Στην τελική του τοποθέτηση, ο κ. Σέμπερε ανέφερε ότι «ζούμε σε μια επείγουσα κατάσταση σ’ ό,τι αφορά το στεγαστικό». Η έκθεση του ΕΚ ανοίγει τον δρόμο για επίλυση του θέματος, σημείωσε, προσθέτοντας ότι «τα σπίτια είναι για να ζούμε, όχι για να κερδοσκοπούμε». Το ΕΚ θα ψηφίσει για αλλαγή πορείας για να λύσουμε μια από τις πιο σοβαρές κρίσεις που έχει περάσει η Ευρώπη, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

