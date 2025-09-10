Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

ΧΑΚ: Διαφοροποιήσεις στις συνθέσεις δεικτών, εκτός γενικού δείκτη η Louis Plc

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025

Διαφοροποιήσεις στις συνθέσεις του Γενικού Δείκτη ΧΑΚ και του Δείκτη Κύριας Αγοράς ΧΑΚ αλλά και των Δεικτών της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς του ΧΑΚ, ανακοίνωσε το ΧΑΚ.

Εκτός η Λούης 

Ειδικότερα σημειώνεται ότι η μετοχή της εταιρείας LOUIS PLC εξέρχεται από τις συνθέσεις του Γενικού Δείκτη και του Δείκτη Κύριας Αγοράς.

Οι διαφοροποιήσεις αυτές προκύπτουν βάσει του Κανόνα 4.1 των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑΚ, ο οποίος αναφέρει ότι σε περίπτωση που υφιστάμενη εταιρεία η οποία συμμετέχει σε Δείκτη δεν διαπραγματεύεται στην αγορά και είναι ανεσταλμένη για περίοδο πέραν των 30 ημερολογιακών ημερών, τότε αυτή θα πρέπει να αφαιρεθεί από το Δείκτη κατά την 31η ημέρα.

Οι διαφοροποιήσεις των Δεικτών της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς του ΧΑΚ είναι οι ακόλουθες:

Η μετοχή της εταιρείας A.J. Green Shell Plc, εξέρχεται από τη σύνθεση του Δείκτη Ν.Ε.Α. ΧΑΚ.

Η μετοχή της εταιρείας GLOBALWEALTH GROUP PLC, εξέρχεται από τη σύνθεση του Δείκτη Ν.Ε.Α. ΧΑΚ και του Δείκτη Χρηματοοικονομικών ΧΑΚ.

Η μετοχή της εταιρείας G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD, εξέρχεται από τη σύνθεση του Δείκτη Ν.Ε.Α. ΧΑΚ.

Η μετοχή της εταιρείας K. Kouimtzis S.A, εξέρχεται από τη σύνθεση του Δείκτη Ν.Ε.Α. ΧΑΚ.

Η μετοχή της εταιρείας RIANESON INVESTEMENTS PLC, εξέρχεται από τη σύνθεση του Δείκτη Ν.Ε.Α. ΧΑΚ.

Όπως σημειώνεται, οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν με βάση τον Κανόνα 4.1 των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών που αναφέρεται στην περίπτωση αναστολής μετοχής συμμετέχουσας σε Δείκτη.

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025.

 

 

 

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited