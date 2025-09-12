Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Γερμανικές επιχειρήσεις: Ελκυστικός επενδυτικός προορισμός η Βουλγαρία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η οικονομική ανάπτυξη και η δημοσιονομική σταθερότητα καθιστούν τη Βουλγαρία ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, είπε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Ένωσης για την Οικονομική Ανάπτυξη και το Εξωτερικό Εμπόριο (BWA) της Γερμανίας, Μίχαελ Σούμαν, σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ την Πέμπτη.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ Γερμανίας και Βουλγαρίας μπορούν να επεκταθούν περαιτέρω. «Οι γερμανικές επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν ακόμη ισχυρότερη παρουσία εδώ. Η Βουλγαρία έχει εντυπωσιάσει με την οικονομική της ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς και με τη δημοσιονομική της σταθερότητα. Η χώρα προχωρά επίσης σε τομείς όπως η ηλεκτρονική και οι νέες τεχνολογίες. Διαθέτει έναν δυναμικό ιδιωτικό τομέα και έναν σταθερό δημόσιο τομέα. Όλα αυτά καθιστούν τη Βουλγαρία ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις», σύμφωνα με τον Σούμαν.

Υπογράμμισε επίσης το δυναμικό για ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και χαρακτήρισε τη Βουλγαρία ως έναν πολύ σταθερό και αξιόπιστο εταίρο στην ΕΕ από αυτή την άποψη.

Κατά την άποψή του, η χώρα έχει πολλά να προσφέρει και θα ήταν κρίμα να μην αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της σε έργα ενέργειας, υποδομές, γεωργία, υπηρεσίες, έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και εκπαίδευση.

Ο Βούλγαρος Πρόεδρος συναντήθηκε με μέλη της ηγεσίας της BWA που επισκέπτονται τη χώρα κατόπιν πρόσκλησής του. Στη συνάντηση συμμετείχαν εταιρείες από τους τομείς της ηλεκτρικής κινητικότητας, των υποδομών και του τουρισμού που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη Βουλγαρία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΓερμανίαΒουλγαρίαΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣγερμανίαΓΕΡΜΑΝΙΑΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited