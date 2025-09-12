Γερμανικές επιχειρήσεις: Ελκυστικός επενδυτικός προορισμός η Βουλγαρία

Η οικονομική ανάπτυξη και η δημοσιονομική σταθερότητα καθιστούν τη Βουλγαρία ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, είπε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Ένωσης για την Οικονομική Ανάπτυξη και το Εξωτερικό Εμπόριο (BWA) της Γερμανίας, Μίχαελ Σούμαν, σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ την Πέμπτη.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ Γερμανίας και Βουλγαρίας μπορούν να επεκταθούν περαιτέρω. «Οι γερμανικές επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν ακόμη ισχυρότερη παρουσία εδώ. Η Βουλγαρία έχει εντυπωσιάσει με την οικονομική της ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς και με τη δημοσιονομική της σταθερότητα. Η χώρα προχωρά επίσης σε τομείς όπως η ηλεκτρονική και οι νέες τεχνολογίες. Διαθέτει έναν δυναμικό ιδιωτικό τομέα και έναν σταθερό δημόσιο τομέα. Όλα αυτά καθιστούν τη Βουλγαρία ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις», σύμφωνα με τον Σούμαν.

Υπογράμμισε επίσης το δυναμικό για ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και χαρακτήρισε τη Βουλγαρία ως έναν πολύ σταθερό και αξιόπιστο εταίρο στην ΕΕ από αυτή την άποψη.

Κατά την άποψή του, η χώρα έχει πολλά να προσφέρει και θα ήταν κρίμα να μην αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της σε έργα ενέργειας, υποδομές, γεωργία, υπηρεσίες, έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και εκπαίδευση.

Ο Βούλγαρος Πρόεδρος συναντήθηκε με μέλη της ηγεσίας της BWA που επισκέπτονται τη χώρα κατόπιν πρόσκλησής του. Στη συνάντηση συμμετείχαν εταιρείες από τους τομείς της ηλεκτρικής κινητικότητας, των υποδομών και του τουρισμού που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη Βουλγαρία.

