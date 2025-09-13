Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δεν απέκλεισε αύξηση στα επιτόκια ο Χριστόδουλος Πατσαλίδης

«Είναι λογικό να διατηρούμε τις επιλογές μας ανοιχτές» λόγω αβεβαιοτήτων όπως η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε. Το βασικό σενάριο, όμως, όπως προκύπτει από την τοποθέτηση του κ. Πατσαλίδη, είναι τα επιτόκια να διατηρηθούν στο τρέχον επίπεδο

