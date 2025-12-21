Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν ένα ακόμη πλοίο κοντά στη Βενεζουέλα

Το τάνκερ υπόκειται σε κυρώσεις διαβεβαίωσαν αρμόδιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά δεν έδωσαν συγκεκριμένη τοποθεσία για την επιχείρηση

Oι ΗΠΑ αναχαίτισαν ένα ακόμη πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σε διεθνή ύδατα, δήλωσαν την Κυριακή στο Ρόιτερς δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, στη δεύτερη τέτοιου είδους επιχείρηση αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η ενέργεια αυτή λαμβάνει χώρα ημέρες αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε έναν «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, δεν είπαν ποιο πλοίο αναχαιτίστηκε και δεν έδωσαν συγκεκριμένη τοποθεσία για την επιχείρηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

