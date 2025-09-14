Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Η ακτινογραφία των ΜΕΔ στην Ευρώπη-Ποιες οι εστίες προσοχής

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Header Image

Η συνολική εικόνα για το 2025 έχει ως εξής: χαμηλοί λόγοι ΜΕΔ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σταθερό ή οριακά αυξανόμενο απόθεμα γύρω στα 378 δισ. ευρώ, ήπια αποκλιμάκωση των Stage 2, με εστίες προσοχής σε εμπορικά ακίνητα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η εικόνα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει συνολικά ευνοϊκή το 2025, με τους δείκτες να κινούνται σε ιστορικά χαμηλά, αλλά με ανομοιογένειες ανά χώρα και κλάδο που υπαγορεύουν προσοχή από τις εποπτικές αρχές και τα πιστωτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο Risk Dashboard της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για το πρώτο τρίμηνο του 2025, το απόθεμα ΜΕΔ των τραπεζών της ΕΕ/ΕΟΧ διαμορφώθηκε στα 377,8 δισ. ευρώ, πρακτικά αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου τριμήνου, ενώ ο ενοποιημένος λόγος ΜΕΔ παρέμεινε κοντά στο 1,85%-1,9...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

κόκκινα δάνειαΔάνειαΜη εξυπηρετούμενα δάνειατράπεζεςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited