Η ακτινογραφία των ΜΕΔ στην Ευρώπη-Ποιες οι εστίες προσοχής

Η εικόνα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει συνολικά ευνοϊκή το 2025, με τους δείκτες να κινούνται σε ιστορικά χαμηλά, αλλά με ανομοιογένειες ανά χώρα και κλάδο που υπαγορεύουν προσοχή από τις εποπτικές αρχές και τα πιστωτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο Risk Dashboard της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για το πρώτο τρίμηνο του 2025, το απόθεμα ΜΕΔ των τραπεζών της ΕΕ/ΕΟΧ διαμορφώθηκε στα 377,8 δισ. ευρώ, πρακτικά αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου τριμήνου, ενώ ο ενοποιημένος λόγος ΜΕΔ παρέμεινε κοντά στο 1,85%-1,9...

