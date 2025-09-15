Κάτω από το μέσο όρο ΕΕ η σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Eurostat, στην ΕΕ το 2024, το 6,4% των πολιτών αντιμετώπισε σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση από 6,8% το 2023.

Χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ είναι το ποσοστό ατόμων στην Κύπρο που αντιμετώπισε το 2024 σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Eurostat, στην ΕΕ το 2024, το 6,4% των πολιτών αντιμετώπισε σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση από 6,8% το 2023. Στην Κύπρο το ποσοστό είναι 2,5% και είναι το πέμπτο χαμηλότερο στην ΕΕ.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που αντιμετώπισαν σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση καταγράφηκε στη Ρουμανία (17,2%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (16,6%) και την Ελλάδα (14,0%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σλοβενία ​​(1,8%), την Κροατία (2,0%) και την Πολωνία (2,3%).

Επηρεάζονται περισσότερο οι νέοι

Οι νέοι κάτω των 18 ετών επηρεάστηκαν περισσότερο από σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση (7,9%), ακολουθούμενοι από άτομα ηλικίας 18 έως 64 ετών (6,4%) και άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω (5,1%).

Οι γυναίκες είχαν υψηλότερα ποσοστά σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης από τους άνδρες (6,6% σε σύγκριση με 6,2%).

