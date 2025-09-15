Κάτω από το μέσο όρο ΕΕ η σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση

Χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ είναι το ποσοστό ατόμων στην Κύπρο που αντιμετώπισε το 2024 σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Eurostat, στην ΕΕ το 2024, το 6,4% των πολιτών αντιμετώπισε σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση από 6,8% το 2023. Στην Κύπρο το ποσοστό είναι 2,5% και είναι το πέμπτο χαμηλότερο στην ΕΕ.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που αντιμετώπισαν σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση καταγράφηκε στη Ρουμανία (17,2%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (16,6%) και την Ελλάδα (14,0%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σλοβενία ​​(1,8%), την Κροατία (2,0%) και την Πολωνία (2,3%).

Επηρεάζονται περισσότερο οι νέοι

Οι νέοι κάτω των 18 ετών επηρεάστηκαν περισσότερο από σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση (7,9%), ακολουθούμενοι από άτομα ηλικίας 18 έως 64 ετών (6,4%) και άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω (5,1%).

Οι γυναίκες είχαν υψηλότερα ποσοστά σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης από τους άνδρες (6,6% σε σύγκριση με 6,2%).