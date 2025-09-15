Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Στο πλευρό δανειοληπτών μετά την απόφαση ΕΚΤ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Ο Σύνδεσμός μας παραμένει σταθερά δίπλα στους δανειολήπτες, παρέχοντας στήριξη και καθοδήγηση, αλλά και διεκδικώντας δίκαιες λύσεις από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών με ανακοίνωσή του διαβεβαιώνει ότι θα παραμείνει στο πλευρό των δανειοληπτών, σημειώνοντας πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε να κρατήσει αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια, με το επιτόκιο καταθέσεων να παραμένει στο 2%.

Όπως αναφέρει, η κίνηση αυτή αντανακλά τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού κοντά στους στόχους που τέθηκαν, με τις προβλέψεις να δείχνουν 2,1% για το 2025, 1,7% για το 2026 και 1,9% για το 2027.  Η οικονομία της ευρωζώνης, προσθέτει, αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% το 2025, περίπου 1,0% το 2026 και 1,3% το 2027. Ήδη φέτος η ΕΚΤ έχει μειώσει τα επιτόκια κατά 1%, ενώ δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, σημειώνεται.

«Ο Σύνδεσμός μας παραμένει σταθερά δίπλα στους δανειολήπτες, παρέχοντας στήριξη και καθοδήγηση, αλλά και διεκδικώντας δίκαιες λύσεις από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Στόχος, προσθέτει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ, είναι οι δανειολήπτες να μην επωμιστούν δυσανάλογα βάρη και να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, χωρίς να επιβαρύνουν άλλες βασικές τους ανάγκες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

κόκκινα δάνειαΔάνειαΜη εξυπηρετούμενα δάνειατράπεζεςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑεπιτόκια

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited