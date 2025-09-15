ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Στο πλευρό δανειοληπτών μετά την απόφαση ΕΚΤ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών με ανακοίνωσή του διαβεβαιώνει ότι θα παραμείνει στο πλευρό των δανειοληπτών, σημειώνοντας πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε να κρατήσει αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια, με το επιτόκιο καταθέσεων να παραμένει στο 2%.

Όπως αναφέρει, η κίνηση αυτή αντανακλά τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού κοντά στους στόχους που τέθηκαν, με τις προβλέψεις να δείχνουν 2,1% για το 2025, 1,7% για το 2026 και 1,9% για το 2027. Η οικονομία της ευρωζώνης, προσθέτει, αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% το 2025, περίπου 1,0% το 2026 και 1,3% το 2027. Ήδη φέτος η ΕΚΤ έχει μειώσει τα επιτόκια κατά 1%, ενώ δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, σημειώνεται.

«Ο Σύνδεσμός μας παραμένει σταθερά δίπλα στους δανειολήπτες, παρέχοντας στήριξη και καθοδήγηση, αλλά και διεκδικώντας δίκαιες λύσεις από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Στόχος, προσθέτει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ, είναι οι δανειολήπτες να μην επωμιστούν δυσανάλογα βάρη και να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, χωρίς να επιβαρύνουν άλλες βασικές τους ανάγκες.

Πηγή: ΚΥΠΕ