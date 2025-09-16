Πρόταση κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών για την απώλεια χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών

Πρόταση, η οποία προνοεί την κατάθεση εντός 6 μηνών κανονισμών που αφορούν την απώλεια χρήσης κατεχόμενων περιουσιών μέσω του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, η οποία συζήτησε, την Τρίτη την πρόταση νόμου των Βουλευτών του ΔΗΣΥ, Γιώργου Κάρουλλα, Ονούφριου Κουλλά, Νίκου Γεωργίου, Κυριάκου Χατζηγιάννη, Μάριου Μαυρίδη και Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, για την ίδρυση και λειτουργία Εθνικού Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχομένων Περιουσιών.

Αυτό ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, ο Πρόεδρός της, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος.

Ο κ. Κέττηρος τόνισε ότι «αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποδοθεί η απώλεια χρήσης για τις περιουσίες των εκτοπισμένων μας στα κατεχόμενα», προσθέτοντας ότι «είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε εποικοδομητικά για να εφαρμοστεί αυτό το οποίο επιτέλους περιμένει ο προσφυγικός κόσμος εδώ και 51 χρόνια».

«Τις επόμενες ώρες θα γίνει η επαφή με τα Γραφεία του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εσωτερικών και με την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, ούτως ώστε να έχουμε την πολιτική θέση της Κυβέρνησης εδώ στην Επιτροπή σε 15 ημέρες», πρόσθεσε.

«Το αμέσως επόμενο διάστημα θα είμαστε σε θέση να καταθέσουμε και προτάσεις εφόσον έχουμε και την πολιτική θέση της Κυβέρνησης επί του συγκεκριμένου (θέματος)», επεσήμανε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Κέττηρος είπε ότι η Νομική Υπηρεσία λέει «πως είτε προχωρήσουμε με την πρόταση, είτε προχωρήσουμε με τη νομοθεσία που ήδη υπάρχει από τον Φορέα Ίσης Κατανομής Βαρών, έτσι κι αλλιώς χρειάζεται η κατάθεση κανονισμών από την Κυβέρνηση για να μπορέσει να εφαρμοστεί».

Η Νομική Υπηρεσία ανέφερε ότι υπάρχουν ζητήματα συνταγματικότητας, αλλά δεν έχουν τεθεί ως πρόσκομμα για να μην προχωρήσει η όλη κατάσταση, πρόσθεσε. «Αν έρθουν οι κανονισμοί από την εκτελεστική εξουσία, δεν τίθεται πλέον κανένα ζήτημα συνταγματικότητας», κατέληξε.

Στις δηλώσεις του ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, είπε πως ενώ πριν από μια βδομάδα στη συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων η Κυβέρνηση και τα επηρεαζόμενα Υπουργεία είχαν ταχθεί υπέρ της πρότασης για τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχόμενων Περιουσιών, σήμερα, μία εβδομάδα μετά, το Υπουργείο Οικονομικών διαφώνησε και πρότεινε τη θέσπιση κανονισμών επί του τέλους 0,4% πάνω στις μεταβιβάσεις, κάτι που μεταφράζεται σε €20 εκατομμύρια τον χρόνο.

Πρόσθεσε πως απουσιάζει από την πρόταση η κρατική χορηγία προς την κατεύθυνση της οικονομικής ενίσχυσης των εκτοπισμένων. «Σίγουρα με 20 εκατομμύρια τον χρόνο - και το λέμε με πόνο - η απώλεια χρήσης δεν μπορεί να λειτουργήσει», ανέφερε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, δήλωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών δια του εκπροσώπου του ανέφερε πως είναι αντίθετο με τη δημιουργία Ταμείου, καθώς και με την περαιτέρω προικοδότηση της προσπάθειας για τη δημιουργία αποθεματικού με σκοπό την απώλεια χρήσης.

«Αυτή η ψυχρή λογιστική τοποθέτηση εκ μέρους της Κυβέρνησης μάς βρίσκει παντελώς αντίθετους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «είναι υποχρέωση της Πολιτείας να στηρίξει τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν πάνω από πέντε δεκαετίες τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής».

«Ως Δημοκρατικός Συναγερμός ζητήσαμε όπως στην επόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων υπάρξει πολιτική εκπροσώπηση εκ μέρους της Κυβέρνησης, παρουσία των συναρμόδιων Υπουργών, έτσι ώστε να φανεί η πολιτική βούληση, τι πραγματικά πιστεύουν και τι πραγματικά σχεδιάζουν», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μιχάλης Γιακουμή, αναφερόμενος στη συζήτηση στην Επιτροπή για το θέμα του Ταμείου για την απώλεια χρήσης, είπε πως πρόκειται για ένα θέμα το οποίο απασχολεί τον προσφυγικό κόσμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επιτέλους, επεσήμανε, υπάρχει μία ομοψυχία στην Επιτροπή Προσφύγων, σημειώνοντας πως σε αυτή την κατεύθυνση είναι και το πρόγραμμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Είπε πως θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να έρθουν ενώπιον της Επιτροπής οι πολιτικοί προϊστάμενοι, κάτι που οι Βουλευτές απαίτησαν σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, για να δώσουν απαντήσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα της απώλειας χρήσης. «Επιτέλους, θα πρέπει η Κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία να υλοποιήσει αυτό που υπάρχει στο πρόγραμμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη» και να εφαρμόσει την απώλεια χρήσης, επεσήμανε.

ΚΥΠΕ