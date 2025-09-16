Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κοντά στο μέσο όρο ΕΕ η αύξηση εργατικού κόστους στην Κύπρο

Η αύξηση του εργατικού κόστους στην Κύπρο ανέρχεται στο 4,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 έναντι 4,1% που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ.

Κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ ανέρχεται η αύξηση του εργατικού κόστους στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Eurostat.

Η αύξηση του εργατικού κόστους στην Κύπρο ανέρχεται στο 4,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 έναντι 4,1% που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ.

Oι μεγαλύτερες αυξήσεις στο ωριαίο εργατικό κόστος για ολόκληρη την οικονομία καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+13,4%) και την Ουγγαρία (+11,0%). Τρία ακόμη κράτη μέλη της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση 10% ή περισσότερο: Ρουμανία (+10,4%), Εσθονία (+10,3%) και Ελλάδα (+10,1%). Οι χαμηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Γαλλία (+1,4%), Δανία (+1,5%) και Μάλτα (+1,9%).

