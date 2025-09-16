Σημαντικές πιέσεις στο ΧΑΚ την Τρίτη

Επανεμφανίστηκαν την Τρίτη, ύστερα από αρκετές εβδομάδες, οι σημαντικές πιέσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, οδηγώντας την αγορά κάτω από τις 290 μονάδες. Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 289,63 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική πτώση 1,26%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 175,98 μονάδες με πτώση 1,28%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €524.548.

Όλοι οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν με απώλειες. Η Κύρια Αγορά υποχώρησε κατά 1,75%, οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν ζημιές 0,86%, η Εναλλακτική Αγορά έκλεισε με πτώση 0,20%, ενώ τα Ξενοδοχεία σημείωσαν ζημιές 0,94%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχαν οι μετοχές της Atlantic Insurance με €302.156 (τιμή κλεισίματος €2,50 – χωρίς μεταβολή), της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €123.503 (τιμή κλεισίματος €7,56 – πτώση 3,08%), της NET Info με €31.500 (τιμή κλεισίματος €1,15 – χωρίς μεταβολή), της Πανδώρα Επενδύσεις με €19.774 (τιμή κλεισίματος €0,193 – άνοδος 2,12%) και της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο €19.109 (τιμή κλεισίματος €1,69 - πτώση 0,88%) .

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 109.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή 25.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 9ης έκδοσης, Σειράς 2025 (19/09/2025 – 19/12/2025) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €25.000.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Το Χρηματιστήριο αναφέρει επίσης ότι έχει αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή των Γραμματίων αυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων.

Προσθέτει ότι η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 19η Σεπτεμβρίου 2025.

Αναφέρει επίσης ότι ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Ι25/ ΤΒ13I25 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0241300819 και τα εν’ λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο.

Προσθέτει ότι η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Επίσης, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας The Reputation Exchange Plc (ΝΕΑ Αγορά).

Αναφέρει ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας, λόγω μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση για εισαγωγή εκδομένων επιπρόσθετων μετοχών.

Προσθέτει ότι η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025. Σημειώνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μήνες (δηλαδή μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2025) ή νωρίτερα, εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ